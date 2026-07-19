முதலீட்டுக்கு உகந்த மாநிலங்கள் மூன்றாவது இடத்தில் தமிழகம்
முதலீட்டுக்கு உகந்த மாநிலங்கள் மூன்றாவது இடத்தில் தமிழகம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
புதுடில்லி: ‘நிடி ஆயோக்’ வெளியிட்ட முதலீட்டுக்கு உகந்த மாநிலங்களுக்கான குறியீட்டு வரிசையில், முதலிடத்தில் குஜராத், மூன்றாம் இடத்தில் தமிழகம் உள்ளது.
நடப்பு 2026ல், முதலீடு செய்ய ஏற்ற மாநிலங்கள் தொடர்பாக, ‘முதலீட்டுக்கு உகந்த மாநிலங்கள் குறியீடு’ பட்டியலை நிடி ஆயோக் அமைப்பு சமீபத்தில் வெளியிட்டது. கட்டமைப்பு, வணிக சூழல், ஆதாரங்கள், அரசின் கொள்கைகள், எளிய விதிகள், நிறுவன சூழ்நிலை, நிதி ஆரோக்கியம், சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை ஆகிய எட்டு காரணிகள் அடிப்படையில், இந்த பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, 56.6 புள்ளிகள் பெற்று குஜராத் முதலிடத்தில் உள்ளது. உட்கட்டமைப்பு, வணிக சூழல் உள்ளிட்டவற்றால் இந்த மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 53.7 புள்ளிகளுடன் மஹாராஷ்டிரா இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. 53.3 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் தமிழகம் உள்ளது.
உற்பத்தி தளம், ஏற்றுமதியில் சிறந்த பணி, சிறந்த துறைமுக உட்கட்டமைப்பு, முதலீட்டை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருதல் ஆகியவை தமிழகத்தில் வலுவாக உள்ளதாக, ‘நிடி ஆயோக்’ குறிப்பிட்டுள்ளது. 53.1 புள்ளியுடன் கோவா நான்காவது இடத்திலும், 52.4 புள்ளிகளுடன் ஒடிஷா ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளன. மலை சார்ந்த மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில், உத்தரகண்ட் முதலிடத்தில் உள்ளது. யூனியன் பிரதேசங்களை பொறுத்தவரை, கோவா முதலிடத்தில் உள்ளது.