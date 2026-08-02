பாலக்காடு நீர்வீழ்ச்சியில் தமிழக பெண் பலி

ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
பாலக்காடு: கேரளாவின் பாலக்காடு அருகே உள்ள நீர்வீழ்ச்சிக்கு சுற்றுலா சென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பெண்: தமிழகத்தின் கோவையைச் சேர்ந்தவர் பானுப்ரியா, 35, பரத், 30, உட்பட 5 பேர், பாலக்காடு மாவட்டம் கிழக்கஞ்சேரி அருகே உள்ள பாலக்குழி பகுதிக்கு, நேற்று சுற்றுலா சென்றனர்.
கனமழை காரணமாக மலைப்பகுதிக்குள் செல்ல சுற்றுலாப் பயணியருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இவர்கள் ஆபத்தான வனப்பகுதிக்குள் சென்றனர். தொடர் மழை காரணமாக, அங்குள்ள தடுப்பணை முழுமையாக நிரம்பி வழியும் நிலையில், நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்து ரசித்துக்கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, பானுப்பிரியா மற்றும் பரத் ஆகிய இருவரும் எதிர்பாராதவிதமாக கால் தவறி விழுந்து, பலத்த நீரோட்டத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். போலீசாரும், தீயணைப்புத் துறையினரும், ஊர் மக்களும் சேர்ந்து மேற்கொண்ட மீட்புப் பணியில், பரத் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டார்.
வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட பானுப்பிரியாவின் உடல் நீர்வீழ்ச்சியின் அடிப்பகுதியிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது. போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.