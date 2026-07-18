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/செய்திகள்/இந்தியா/ பாரம்பரிய கைவினையால் கொட்டும் பணம் பிரான்ஸ் நாட்டை கவர்ந்த தமிழக ‘வஸ்திரகலா’

பாரம்பரிய கைவினையால் கொட்டும் பணம் பிரான்ஸ் நாட்டை கவர்ந்த தமிழக ‘வஸ்திரகலா’

பாரம்பரிய கைவினையால் கொட்டும் பணம் பிரான்ஸ் நாட்டை கவர்ந்த தமிழக ‘வஸ்திரகலா’

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM

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-–சிந்தனை களம்–

நிர்மலா சீதாராமன்

மத்திய நிதி மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர்

சமீபத்தில் பிரான்சின் பல்கலை நகரமான ஏக்ஸ்- என் பிராவென்ஸில் இந்தியா –- பிரான்ஸ் பொருளாதார மற்றும் நிதி உரையாடல் கூட்டம் நடந்தது. அப்போது இந்தியாவில் முதலீட்டை விரிவுபடுத்த ஆர்வமாக உள்ள பல பிரான்ஸ் நிறுவனங்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த சந்திப்பில்தான், பிரான்ஸ் நாட்டு உயர்தர ஆடை வடிவமைப்பையும், நம் நாட்டின் பாரம்பரிய எம்பிராய்டரி கலையையும் இணைக்கும் ‘வஸ்திரகலா’ நிறுவனத்தைப் பற்றி இந்திய துாதர் குறிப்பிட்டார்.

நாடு திரும்பியதும், சென்னை அருகே திருவள்ளூர் மாவட்டம், கூடப்பாக்கத்தில் உள்ள ‘வஸ்திரகலா’ நிறுவனத்தின் பாரம்பரிய எம்பிராய்டரி தையல் கலைக்கூடத்திற்கு சென்றேன். அங்கு ஆண்களும், பெண்களும் மிகுந்த கவனத்துடன் எம்பிராய்டரி வேலை செய்வதை பார்த்தபோது, சிறிய அசைவுகளில் எப்படி இவ்வளவு நுணுக்கமான கலை உருவாகிறது என்ற வியப்பு ஏற்பட்டது.

ஜப்பானிய அனிமேஷன் கலைஞர் ஹயாவோ மியாசகியின் ஸ்டூடியோவை போல, அனைவரும் அசாத்திய அமைதியுடனும், அதீத கவனத்துடனும் ஊசியில் நுாலை கோர்த்து எம்பிராய்டரி வேலையில் மூழ்கியிருந்தனர்.

காஞ்சிபுரம் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் – திருவள்ளூர் ஆகிய வறட்சி மாவட்டங்களுக்கு இடையில் தான் ‘வஸ்திரகலா’ நிறுவனம் அமைந்து இருக்கிறது. மழை பொய்க்கும் காலங்களில் எல்லாம், இப்பகுதிகளில் விவசாயமும் பாதிக்கும். உழவர்கள் ஏர்முனைகளுக்கு ஓய்வு கொடுத்துவிட்டு, வாழ்வாதாரத்திற்காக கையில் ஊசிமுனையை எடுத்து விடுவர்.

அப்படி உருவானது தான் கைவேலைப்பாடுகள் நிறைந்த வஸ்திரகலா எம்பிராய்டரி கலை. பொறுமை, துல்லியம், ஒழுக்கம் ஆகியவை இந்த கலையின் அடித்தளம்.

ஒரு காலத்தில் சென்னை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொழிற்சாலைகள் பெருகியதால், விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களை விற்றுவிட்டு, தொழிற்சாலை வேலைகளுக்கு சென்றுவிட்டனர். பலர், நகரங்களுக்கு நகர்ந்து வந்தனர். இதனால், பாரம்பரியமான கைவேலைப்பாடு நிறைந்த அந்த எம்பிராய்டரி தொழில் மெல்ல, மெல்ல மங்க தொடங்கியது.

அமைதியாய் அமர்ந்து, பட்டு நுால்களை கோர்த்து, உயர் ரக ஆடைகளில் உணர்வு கொண்ட வடிவங்களை உருவாக்கிய கைகள், நகர தொழிற்சாலைகளில் இயந்திரங்களின் இரைச்சலில் கனமான கருவிகளை பிடிக்க தொடங்கின.

இந்த சமயத்தில் தான் வஸ்திரகலா நிறுவனம் மாற்றி யோசித்தது. வாழ்வாதாரத்திற்காக அனைவரும் நகரங்களுக்கு படையெடுத்த காலத்தில், அந்நிறுவனம், சென்னையில் இருந்து கூடப்பாக்கத்திற்கு தன் கலைக்கூடத்தை மாற்றியது.

தலைமுறை, தலைமுறையாக கிராமங்களில் தழைத்து வந்த அந்த கைவினை கலைக்கு மீண்டும் புத்துயிர் கொடுத்தது. தற்போது கூடப்பாக்கத்தில் உருவான அழகிய வேலைப்பாடுகள் மிகுந்த உயர் ரக எம்பிராய்ட்ரி ஆடைகள், துணிகள் நம் ஜனாதிபதி மாளிகையை அலங்கரிக்கின்றன.

அதையும் கடந்து பிரான்சின் அரண்மனைகள், அருங்காட்சியகங்கள், மாளிகைகள், ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனங்களுக்கு செல்கின்றன. தொலைதுாரத்தில் உள்ள பிரான்ஸ் அரண்மனைகளையும், தமிழக கிராமத்தையும் வெகு அருகில் இணைப்பது இந்த ஊசி நுால் தான்.

தையல் கலைகூடத்தில் பணியாற்றும் மகேஷ், குமார், குமரேசன், அம்மு, சுமதி, கல்பனா மற்றும் பிற கைவினை கலைஞர்களுடன் பேச்சு கொடுத்தேன். அப்போது தான், இந்த கலை அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை எந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டேன்.

‘நிலையான வேலை கிடைத்ததால் வீடு கட்ட முடிந்தது; குழந்தைகளுக்கு உயர் கல்வி அளிக்க முடிகிறது, எதிர்காலத்துக்காக சேமிக்க முடிகிறது’ என அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்த கலை பெண்களுக்கானது மட்டுமல்ல; ஆண்களுக்குமானது என்பதை உணர்த்தும் வகையில், அந்த கலைகூடத்தில் நிறைய ஆண்கள், பெருமையுடன் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றனர். மாற்றுத்திறனாளியான கோபி என்பவர், தன் தாத்தா உருவாக்கிய எம்பிராய்டரி வடிவமைப்பை நினைவில் வைத்து, அதை தற்போது மீட்டெடுத்து கொண்டு வந்ததை பகிர்ந்து கொண்டார்.

பாரம்பரிய அறிவும், புதுமையும் இணைந்தால் படைப்பாற்றல் சிறப்பாக உருவாகும் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

வஸ்திரகலாவில் பாரம்பரிய கைவினையுடன் நவீன தொழில்நுட்பமும் இணைந்துள்ளது. துணி, நூல், நிறம், வெப்பநிலை, நீடித்த தன்மை உள்ளிட்ட அனைத்தும் அறிவியல் முறையில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிரான்சின் வடிவமைப்பு திறனும், இந்திய கைவினைஞர்களின் திறமையும் இணைந்ததே இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம்.

தற்போது இந்த நிறுவனத்துடன் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் சுமார் 650 பேர் இணைந்து பணியாற்றுகின்றனர். மேலும் விரிவாக்கத் திட்டங்களும் உள்ளன. அதே நேரத்தில், வேலை வாய்ப்பு கிராமங்களிலேயே தொடர்வதால், மக்கள் தங்கள் குடும்பம், கலாசாரம், பாரம்பரியத்துடன் இணைந்தே வாழ முடிகிறது.

இந்தியாவின் பாரம்பரியக் கலைகள் கடந்த காலத்தின் நினைவுச் சின்னங்கள் மட்டுமல்ல; எதிர்கால பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளும் ஆகும். ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, புதுச்சேரிக்கு அருகிலுள்ள அரிக்கமேட்டிலிருந்து நம் நாட்டின் பருத்தி ஆடைகள் கடல் கடந்து ரோம் நகரம் சென்றுள்ளன.

தொழில்நுட்பத் துறையில் உலகளாவியத் திறன் மையங்களின் புகலிடமாக இந்தியா விளங்குவது போல, கலை மற்றும் கலாசாரத்திலும் சர்வதேச சந்தையை ஆளும் தகுதி நமக்குண்டு. நம் பாரம்பரியமே எதிர்காலப் பொருளாதாரப் போட்டிக்கான மிக முக்கிய மூலதனம் என்பதை வஸ்திரகலா நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.

அந்த வகையில், பாரம்பரியக் கலைகளை மானியம் வழங்கி பாதுகாப்பது மட்டும் போதாது. அந்தக் கலைக்கு நிலையான சந்தையும், கலைஞர்களுக்கு நியாயமான வருமானமும் கிடைத்தால்தான் அது உண்மையாக பாதுகாக்கப்படும். பிரதமர் நரேந்திர மோடியின், ‘ஒரு மாவட்டம் - ஒரு தயாரிப்பு’ திட்டமும் இதையே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இன்று உலக நாடுகளின் நிறுவனங்கள், இந்திய இளைஞர்களின் திறமையை நம்பி உலகளாவிய திறன் மையங்களை நம் நாட்டில் அமைத்து வருகின்றன. அதேபோல், நம் நாட்டின் பாரம்பரிய கலை, கலாசாரம், கைவினைப் பொருட்களுக்கும் உலக சந்தையில் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு உள்ளது.

வஸ்திரகலா போன்ற நிறுவனங்கள், நம் நாட்டின் கைவினை கலைஞர்களை உலக சந்தையுடன் இணைப்பதோடு, பல தலைமுறைகளாக தொடரும் பாரம்பரியத்தையும் பாதுகாக்கின்றன. நம் நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சி புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் மட்டுமல்ல; நம் பாரம்பரியத்தை நம்பிக்கையுடன் உலக அரங்கிற்கு கொண்டு செல்வதிலும் இருக்கிறது.

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