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/செய்திகள்/இந்தியா/ போலி ஆவணம் தந்து ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்தவர் 26 ஆண்டுகளுக்கு பின் சிக்கினார்

போலி ஆவணம் தந்து ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்தவர் 26 ஆண்டுகளுக்கு பின் சிக்கினார்

போலி ஆவணம் தந்து ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்தவர் 26 ஆண்டுகளுக்கு பின் சிக்கினார்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

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லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில், போலி ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்து 26 ஆண்டுகளுக்கு முன் அரசு பள்ளி ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்ததாக கூறப்படும் நபர் மீது, போலீசில் தற்போது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. மாநில அரசின் குறைதீர் இணையதளத்தில், பாலியா மாவட்டம் பிம்புரா பகுதியை சேர்ந்த அஜித் குமார் யாதவ் என்பவர், அரசு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் சிவ்நாத் யாதவ் நியமனம் குறித்து புகார் அளித்திருந்தார்.

இதையடுத்து, மாவட்ட அடிப்படை கல்வி அலுவலர் உத்தரவின்படி விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

அதில், பாலியா மாவட்டம் பெல்சாரி கிராம அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் பணியாற்றி வந்த சிவ்நாத் யாதவ், போலி ஆவணங்கள் மூலம், 1999 டிசம்பர் 6ல் ஆசிரியர் பணி பெற்றது உறுதியானது.

இதையடுத்து, அவரது அரசு பணி ரத்து செய்யப்பட்டது. மேலும், வட்டார கல்வி அலுவலர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சிவ்நாத் யாதவ் மீது மோசடி, போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தியது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் நேற்று போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

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