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ஆந்திராவில் பெண்ணை துன்புறுத்திய தெலுங்கு தேசம் கட்சி நிர்வாகி கைது

ஆந்திராவில் பெண்ணை துன்புறுத்திய தெலுங்கு தேசம் கட்சி நிர்வாகி கைது

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM

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குண்டூர்: ஆந்திராவில், 10,000 ரூபாய் லஞ்சம் தர மறுத்ததற்காக, பெண் ஒருவரின் ஆடைகளை களைந்து துன்புறுத்தி, அவரது குடும்பத்தினர் மீது தாக்குதல் நடத்திய புகாரில், ஆளும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் நிர்வாகி, அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஆந்திராவில் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் தெலுங்கு தேசம் – ஜனசேனா – பா.ஜ., கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு குண்டூர் மாவட்டத்தின் நாகரம்பாளம் என்ற பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நாகேஸ்வர் ராவ். இவர், கடந்த 15ல், தன் வீட்டின் முன் இருந்த ஆழ்துணை கிணற்றை பழுதுபார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அங்கு வந்த ஆளும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின், அப்பகுதியின் வட்ட செயலரான மல்லேல வெங்கட ரமண மூர்த்தி, அவரிடம், 10,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டார். நாகேஸ்வர ராவ் மறுக்கவே, இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

அங்கிருந்து புறப்பட்ட மல்லேல வெங்கட ரமண மூர்த்தி, அன்றிரவு 8:00 மணிக்கு, தன் உறவினர்களுடன் வந்து நாகேஸ்வர ராவையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் சரமாரியாக தாக்கினார். மேலும், அவரது மனைவியின் ஆடைகளை களைந்தும் துன்புறுத்தினார்.

இது குறித்து, குண்டூர் போலீசில் நாகேஸ்வர ராவ் புகார் அளித்தார். இச்சம்பவத்துக்கு காங்., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன. இதையடுத்து, கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் மல்லேல வெங்கட ரமண மூர்த்தியை நீக்கி தெலுங்கு தேசம் கட்சி உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், இந்த புகாரில் மல்லேல வெங்கட ரமண மூர்த்தி, அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் எட்டு பேரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

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