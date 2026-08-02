குடிசையில் துாங்கிய பெண் தலையை கவ்வி சென்றது புலி

ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM
போபால், ஆக.3–
மத்திய பிரதேசத்தில் குடிசையில் துாங்கிக்கொண்டிருந்த 30 வயது பெண்ணின் தலையை கவ்வி புலி இழுத்து சென்றதில், பெண் உயிரிழந்தார்.
ம.பி.,யில் உள்ள பாலகாட் மாவட்டம் கபா பகுதியில் கான்ஹா தேசிய உயிரியல் பூங்கா உள்ளது. இதையொட்டிய பைகாட்டோலா கிராமத்தை சேர்ந்த பழங்குடியின பெண் சுக்னி பாய் துர்வே, 30.
நேற்று அதிகாலை தன் குடிசையில் துாங்கி கொண்டிருந்த சுக்னியை உள்ளே புகுந்த புலி, தலையை கவ்வி வெளியே இழுத்து சென்றது. இதை அறிந்த அப்பகுதியினர் அவரை மீட்க தீப்பந்தங்களுடன் விரட்டி சென்றனர். எனினும் 1,000 அடி துாரத்துக்கு இழுத்து சென்ற புலி அந்த பெண்ணை விட்டு விட்டு தப்பி சென்றது.
புலி கவ்வியதில் தலையில் பலத்த காயம் அடைந்த சுக்னியை அப்பகுதியினர் மீட்டு அருகேயுள்ள பைஹார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். பெண் பலியானது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.