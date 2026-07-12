ஆந்திராவில் கொரோனாவுக்கு இருவர் பலி தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவு

ஆந்திராவில் கொரோனாவுக்கு இருவர் பலி தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவு
ஆந்திராவில் கொரோனாவுக்கு இருவர் பலி தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM
கடப்பா: ஆந்திராவில், கொரோனா தொற்றால் இருவர் உயிரிழந்த நிலையில், மாநிலம் முழுதும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தும்படி சுகாதாரத் துறை உத்தவிட்டுள்ளது.
ஆந்திராவில் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் தெலுங்கு தேசம் – ஜனசேனா – பா.ஜ., கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு கடப்பா மாவட்டத்தின் ராஜம்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த, 52 வயதான நபர், கொரோனா தொற்றால் சமீபத்தில் உயிரிழந்தார். இதே போல், கடப்பாவைச் சேர்ந்த, 43 வயது நபரும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தார். தவிர, கடப்பா மருத்துவக் கல்லுாரியைச் சேர்ந்த, 25 வயது மருத்துவ மாணவர் ஒருவருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, கடப்பா மாவட்டத்துக்கு விரைந்த சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும், 40 பேரிடமிருந்து சளி மாதிரிகளை சேகரித்தனர். இதில், 18 பேரின் பரிசோதனை முடிவுகள், ‘நெகட்டிவ்’ என வந்துள்ள நிலையில், மற்றவர்களின் முடிவுகள் இன்னும் வரவில்லை. இந்த தொற்று எந்த வகையைச் சேர்ந்தது, அது பரவும் விதம் ஆகியவற்றை கண்டறிவதற்காக, நோயாளிகளின் மாதிரிகள் மஹாராஷ்டிராவின் புனேவில் உள்ள ஆய்வகத்திற்கு மரபணு வரிசைமுறை பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடப்பா மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று மேலும் பரவாமல் தடுக்க, உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் சவிதா உத்தரவிட்டுள்ளார். மருத்துவமனைகள் மற்றும் பொது இடங்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் முகக்கவசம் அணிவதை கட்டாயமாக்க அவர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
இதைத் தொடர்ந்து, கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சுகாதாரத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. மருத்துவமனைகளில் போதிய படுக்கை வசதிகள் மற்றும் மருத்துவக் கருவிகளுடன் கூடிய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளை தயாராக வைத்திருக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.