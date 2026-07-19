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ஈரான் புரட்சி படைக்கு பதிலடி அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதல்

ஈரான் புரட்சி படைக்கு பதிலடி அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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டெஹ்ரான்:

ஜோர்டானில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி மூன்று வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்பு படையினர் மீது அமெரிக்கா வான்வழியாக உக்கிரமாக தாக்குதல் நடத்தியது.

மேற்காசிய நாடான ஈரானுடன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர முயன்ற இடைக்கால அமைதி ஒப்பந்தம் முறிந்த நிலையில், அமெரிக்கா – ஈரான் இடையே மீண்டும் மோதல் முற்றி வருகிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர கடந்த ஒரு வாரமாக இரு தரப்பும் கடுமையான தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. ஈரானில் உள்ள ராணுவ தளங்கள் மற்றும் மின்சார உட்கட்டமைப்புகள் மீது அமெரிக்கா சமீபத்தில் தாக்குதல் நடத்தியது.

இதற்கு பதிலடியாக, ஜோர்டானில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் இரு அமெரிக்க வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இதனால், ஆத்திரமடைந்த அமெரிக்கா, ஐ.ஆர்.ஜி.சி., எனப்படும் ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல் படையினரை குறிவைத்து வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியது.

இதுகுறித்து அமெரிக்க ராணுவம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:

ஈரானிய ராணுவத்தின் கடலோர கண்காணிப்பு மற்றும் வான்பாதுகாப்பு வசதிகள், கடல்சார் திறன்கள் மற்றும் ஏவுகணை, ட்ரோன் சேமிப்பு கிடங்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. குறிப்பாக இம்முறை ஈரானின் ஏதேச்சதிகார ஆட்சியில் முக்கிய அதிகாரத்தளமாகவும், அந்நாட்டின் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை களஞ்சியத்தை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பாகவும் விளங்கும் புரட்சிகர காவல்படை இலக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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