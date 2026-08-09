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பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அமெரிக்க துணை அதிபர் பேச்சு

பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அமெரிக்க துணை அதிபர் பேச்சு

ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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புதுடில்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட அமெரிக்க துணை அதிபர் வான்ஸ், இந்தியா – அமெரிக்கா இடையிலான உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து பேச்சு நடத்தினார்.

இந்தியா – அமெரிக்கா இடையே ராணுவம், எரிசக்தி, தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் நீண்டகால ஒத்துழைப்பு உள்ளது. சமீபத்தில், அமெரிக்காவில் ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகளுக்கு அதிக வரி விதிக்கும் மசோதா செனட் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. பிரதிநிதிகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது.

நம் நாடு பெட்ரோல், டீசல் விலையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க ரஷ்யாவிடம் இருந்து மலிவு விலையில் கச்சா எண்ணெய் வாங்குகிறது.

இந்நிலையில், அமெரிக்க துணை அதிபர் வான்ஸ் தொலைபேசியில் பிரதமர் மோடியுடன் நேற்று பேசினார்.

சமூக வலைதளத்தில் பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட பதிவு:

அமெரிக்க துணை அதிபர் வான்சுடன் தொலைபேசியில் பேசினேன். இருதரப்பு உறவை முக்கிய துறைகளில் மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசித்தோம். அவருக்கும், அவரது மனைவிக்கும் ஆண் குழந்தை பிறந்ததற்காக வாழ்த்து தெரிவித்தேன்.

இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டார்.

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