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/செய்திகள்/இந்தியா/ நடுவானில் 300 அடி கீழிறங்கிய விமானம் போதை பொருள் உட்கொண்டாரா விமானி?

நடுவானில் 300 அடி கீழிறங்கிய விமானம் போதை பொருள் உட்கொண்டாரா விமானி?

நடுவானில் 300 அடி கீழிறங்கிய விமானம் போதை பொருள் உட்கொண்டாரா விமானி?

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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புதுடில்லி: தென் கிழக்கு ஆசிய நாடான தாய்லாந்தின் புக்கட் நகரில் இருந்து, டில்லி நோக்கி வந்த, ‘ஏர் இந்தியா’ விமானம் சமீபத்தில் நடுவானில் திடீரென, 300 அடிக்கு கீழிறங்கியது. இந்த விமானத்தின் விமானி, போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின், ‘ஏ.ஐ., 2379’ என்ற விமானம், கடந்த 4ம் தேதி காலை தாய்லாந்தின் புக்கட் நகரில் இருந்து டில்லிக்கு புறப்பட்டது. டில்லியை நெருங்கிய போது சுழல் காற்று மற்றும் ஆலங்கட்டி மழைக்கு இடையே விமானம் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், வானில் அங்கும் இங்கும் அலைபாய்ந்த விமானம், திடீரென பறந்து கொண்டிருந்த உயரத்தில் இருந்து, 300 அடிக்கு கீழே சரிந்தது. இதில், விமானத்தில் இருந்த, 15 பயணியர் மற்றும் இரு விமான பணிப்பெண்கள் காயமடைந்தனர்.

இச்சம்பவத்துக்கு பின், டில்லி வந்ததும் விமானிகளுக்கு போதைப்பொருள் பயன்படுத்தினரா என்பதை கண்டறிய சோதனை நடத்தப்பட்டது. அதில், விமானி போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இது குறித்து, ஏர் இந்தியா அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

பயணியர் விமானப் போக்குவரத்து விதிமுறைகளின் படி, பணியாளர்களுக்கு வழக்கமாக போதைப்பொருள் பயன்பாடு சோதனை நடத்தப்படுவது இயல்பானது.

அதற்கும், குறிப்பிட்ட விமான சம்பவத்துக்கும் தொடர்பில்லை. விமானியிடம் எடுக்கப்பட்ட போதை சோதனையின் முடிவுகள், அதிகாரப்பூர்வமாக எங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. எனவே, இந்த விஷயத்தில் கருத்து கூற முடியாது.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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