மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவோம் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எச்சரிக்கை

மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவோம் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எச்சரிக்கை
மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவோம் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
புதுடில்லி: ‘கைதான மாணவர்களை உடனடியாக விடுவிக்கவில்லை என்றால், மீண்டும் போராட்டத்தை தொடங்குவோம்’ என, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
‘நீட்’ தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி, டில்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில், 35 நாட்களுக்கும் மேல் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர். இது தீவிரமடைந்ததை அடுத்து, கடந்த 25ல், அமைச்சர் பதவியை தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்தார். மத்திய அரசு – கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் இடையே ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டதை அடுத்து, போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், ராஜ்யசபா சுயேச்சை எம்.பி.,யும், மூத்த வழக்கறிஞருமான கபில் சிபலை, டில்லியில் உள்ள அவரது வீட்டில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நேற்று சந்தித்து பேசினர்.
இதன்பின், அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் சவுரவ் தாஸ் கூறியதாவது:
நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வழக்குகளும் வாபஸ் பெறப்படும் என்றும், புதிதாக எந்த வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்படாது என்றும் மத்திய அரசு உறுதி அளித்திருந்தது. ஆனால், அதை மீறி போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். பல மாநிலங்களில் மாணவர்கள் தொடர்ந்து கைது செய்யப்படுவதோடு, தன்னார்வலர்களும் துன்புறுத்தப்படுகின்றனர். உறுதி அளித்தபடி கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும். இல்லையெனில், மீண்டும் போராட்டத்தில் குதிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.