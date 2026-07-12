6 நாளில் கரைந்த அமர்நாத் பனி லிங்கம் வேகமாக உருகியதற்கு காரணம் என்ன?
6 நாளில் கரைந்த அமர்நாத் பனி லிங்கம் வேகமாக உருகியதற்கு காரணம் என்ன?
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM
ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு – காஷ்மீரில், அமர்நாத் குகையில் இயற்கையாக உருவாகும் பனி லிங்கம், முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு, 90 சதவீதம் வரை அதி வேகமாக கரைந்திருப்பது பக்தர்களை கவலை அடைய வைத்துள்ளது. அதிகரிக்கும் பருவநிலை மாறுபாடு, புவி வெப்பமயமாதல், இமயமலையின் வெப்பநிலை உயர்வு, யாத்திரைக்காக மேற்கொள்ளப்படும் உட்கட்டமைப்பு பணிகளே இதற்கு காரணம் என, தெரிய வந்துள்ளது.
ஜம்மு – காஷ்மீரின் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் இமயமலை தொடரில் அமைந்துள்ளது அமர்நாத் குகை. கடல் மட்டத்தில் இருந்து, 12,756 அடி உயரம் கொண்ட இந்த குகையில், ஆண்டுதோறும் இயற்கையாக உருவாகும் பனி லிங்கத்தை தரிசிக்க நாடு முழுதும் இருந்து பக்தர்கள் சென்று வருகின்றனர். பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பின், பனிலிங்கத்தை தரிசிக்க பக்தர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அமர்நாத் பனிலிங்கம், 90 சதவீதம் அளவுக்கு அதி வேகமாக கரைந்துள்ளது. ஆறு நாட்களில் பனிலிங்கம் வேகமாக கரைந்திருப்பது பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களை கவலை அடைய செய்துள்ளது.
இது குறித்து, சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானியான பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ஏகலவ்யா சர்மா கூறுகையில், ‘‘உலகளாவிய சராசரி வெப்பநிலையை விட, இமயமலையில் வெப்ப நிலை மிக வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. 2000 – 22 காலத்தில், இமயமலையின் பனிப்பொழிவு மற்றும் பனிப்பாறைகளின் பரப்பளவு, 23 சதவீதத்திற்கு மேல் குறைந்துவிட்டது,’’ என்றார்.
புவி வெப்பமயமாதல், பருவநிலை மாறுபாடு ஆகிய காரணங்கள் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் குகைக்குள் ஏற்படும் வெப்பநிலையும் பனிலிங்கம் வேகமாக கரைய காரணம் என, கூறப்படுகிறது. பக்தர்களின் பாதுகாப்பு வசதிக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஜெனரேட்டர்கள், கனரக இயந்திரங்கள், சோலார் விளக்குகள் மற்றும் குகைக்கு அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக சமையல் கூடங்கள் ஆகியவை, குகையின் நுண்ணிய காலநிலை அமைப்பை சிதைத்து, பனி உருகும் வேகத்தை அதிகரித்திருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, குகைக்குள் ஒரே நேரத்தில் அதிகளவில் பக்தர்கள் செல்வதால் உடல் வெப்பம், ஈரப்பதம் மற்றும் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகரித்து, பனி லிங்கம் வேகமாக கரைவதாகவும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே, அமர்நாத் குகையின் இயற்கை சூழலை பாதுகாக்க, தினசரி பக்தர்கள் எண்ணிக்கைக்கு வரம்பு நிர்ணயிப்பது, குகை அருகே நிரந்தர மற்றும் அதிக வெப்பம் உமிழும் கட்டமைப்புகளை கட்டுப்படுத்துவது, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விதிகளை கடுமையாக அமல்படுத்துவது அவசியம் என, சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.