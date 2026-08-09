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மகளின் காதலை எதிர்த்த கணவரை உலக்கையால் அடித்து கொன்ற மனைவி

மகளின் காதலை எதிர்த்த கணவரை உலக்கையால் அடித்து கொன்ற மனைவி

ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM

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மதுரா: உத்தர பிரதேசத்தில், மகளின் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த கணவரை, உலக்கையால், மகள் மற்றும் அவரது காதலனுடன் சேர்ந்து, மனைவி அடித்துக் கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உ.பி.,யின் மதுரா மாவட்டத்தின் அக்ரூர் என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மனோஜ் சோனி, 42. இவரது மனைவி நைனா, 40. இத்தம்பதிக்கு, 16 வயதில் மகள் உள்ளார். இவர், விமல் சவுத்ரி, 22, என்பவரை காதலித்தார். இருவரும் சுற்றித்திரிவதை கண்ட மனோஜ், மகளை கண்டித்தார்.

மகளின் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், மகள் மற்றும் அவரது காதலன் விமல் சவுத்ரியுடன் சேர்ந்து, மனோஜை கொலை செய்ய நைனா திட்டமிட்டார். இதற்காக, கடந்த ஏப்., 18ல், பாலில் மயக்க மருந்து கலந்து மனோஜுக்கு நைனா கொடுத்தார். அவர் மயங்கியதும், உலக்கையால் மூன்று பேரும் சரமாரியாக அடித்துக் கொன்றனர்.

பின், மனோஜின் உடலை அவரது மகளும், விமல் சவுத்ரியும் யமுனை ஆற்றங்கரையையொட்டிய வனப்பகுதியில் எரித்ததுடன், மீதமுள்ள உடல் பாகங்களை புதைத்தனர்.

இந்த சூழலில், மனோஜை காணவில்லை என, கடந்த 11ல், அவரது அண்ணன் ராம்பாபு போலீசில் புகார் அளித்தார். தலைமறைவாக இருந்த நைனா, அவரது மகளை பிடித்து நடத்திய விசாரணையில், விமல் சவுத்ரியுடன் சேர்ந்து மனோஜை கொன்றதை ஒப்புக்கொண்டனர். விமல் சவுத்ரியும் கைது செய்யப்பட்டார். மூவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

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