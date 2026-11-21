1 கோடி எச்பிவி தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தி வரலாற்று சாதனை; மத்திய அமைச்சர் நட்டா
1 கோடி எச்பிவி தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தி வரலாற்று சாதனை; மத்திய அமைச்சர் நட்டா
ADDED : நவ 21, 2026 02:03 PM
ADDED : நவ 21, 2026 02:03 PM
புதுடில்லி: இந்தியாவில் ஒரு கோடி எச்பிவி தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தப்பட்டு வரலாற்று சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நட்டா தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: பிரதமர் மோடியால் துவங்கி வைக்கப்பட்ட எச்பிவி தடுப்பூசி பிரசாரம், ஒன்பது மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்திலேயே, இந்தியாவில் உள்ள பெண் குழந்தைகளை கருப்பை வாய் புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாப்பதில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. குஜராத், உத்தரப் பிரதேசம், ஆந்திரப் பிரதேசம், மிசோரம், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் பீஹார் ஆகிய மாநிலங்கள் 100% இலக்கை எட்டியுள்ளன.
12 மாநிலங்கள் 80 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான இலக்கை அடைந்துள்ளன. இந்த குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம், சுகாதார நிபுணர்கள், களப்பணியாளர்கள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள பெற்றோர்களின் முயற்சியால் நடந்துள்ளது. 14 வயதுடைய தகுதியுடைய சிறுமிகளுக்கு இலவசமாக எச்பிவி தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்துவதன் மூலம், கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இல்லாத எதிர்காலத்தை நோக்கி இந்தியா முன்னேறி வருகிறது. இவ்வாறு நட்டா கூறியுள்ளார்.