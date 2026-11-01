போலி அபராத குறுஞ்செய்தி அனுப்பி ரூ.10 கோடி மோசடி: 5 பேர் கைது
போலி அபராத குறுஞ்செய்தி அனுப்பி ரூ.10 கோடி மோசடி: 5 பேர் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:54 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 07:57 PM ADDED : நவ 01, 2026 07:54 PM
புதுடில்லி: போக்குவரத்து விதிமீறலுக்கான அபராதம் செலுத்தும்படி போலி குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி, பல்வேறு நபர்களிடம், 10 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மோசடி செய்த இணைய குற்றவாளிகள் ஐந்து பேரை டில்லி போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடந்த 2025 நவம்பரில், போக்குவரத்து அபராதம் செலுத்துவதற்கான, ‘லிங்க்’ எனக் கூறி வந்த குறுஞ்செய்தியை நம்பி டில்லியைச் சேர்ந்த ஒருவர் அதை திறந்துள்ளார். இதையடுத்து, அவரது கிரெடிட் கார்டிலிருந்து, 2.21 லட்சம் ரூபாய் மோசடியாக எடுக்கப்பட்டது.
விசாரித்த டில்லி போலீசார், மோசடிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மொபைல் எண் மத்திய பிரதேசத்தின் ஜபல்பூரைச் சேர்ந்த நிதேஷ் படேல் என்பவரின் பெயரில் இருப்பதை கண்டறிந்தனர். அவரது மொபைல் போனில், ‘வின்கோ கேஷ்’ என்ற செயலி இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதை நிறுவி மற்றொருவருக்கு செயலியை அறிமுகப்படுத்தினால், 2 ரூபாய் வரை பரிசு தொகை கிடைக்கும்.
‘வாட்ஸாப்’ குழு வழியாக இந்த செயலியை நிதேஷ் நிறுவியுள்ளார். இதன் மூலம் பரிசு தொகையை பெறும் போது, சம்பந்தப்பட்ட மொபைல் போனில் இருந்து தானாகவே, 9 முதல் 12 போலி குறுஞ்செய்திகள் பல்வேறு நபர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
அந்த குறுஞ்செய்திகளில் போக்குவரத்து அபராதம் செலுத்துவது, ஆன்லைனில் அனுப்பப்பட்ட பொருளை உறுதி செய்வது போன்ற போலி இணைப்புகள் இடம்பெற்றன. விசாரணையில் இது போன்ற, 3,300 குறுஞ்செய்திகளை போலீசார் கண்டறிந்தனர்.
இதை ஒருவர் திறக்கும் போது, அவர்களது மொபைல் போனை கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து மோசடியாக பணத்தை எடுத்துள்ளனர். இவ்வாறு எடுத்த பணத்தை சர்வதேச வங்கி கணக்கு ஒன்றுக்கு மாற்றப்பட்டதும் தெரிய வந்தது.
இது தொடர்பாக மோதி சிங் பகேலா, ஹர்ஷ்பால், விக்கி, விஷால் தாஸ் வைஷ்ணவ், பர்ஜேஷ் குமார் ஆகிய ஐந்து பேரை மும்பை, லக்னோ, டில்லி, ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட இடங்களில் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து, 15 மின்னணு சாதனங்கள், 59 டெபிட் கார்டுகள், கார் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.