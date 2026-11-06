காலாவதியான 100 கிலோ உணவுப் பொருட்கள் அழிப்பு: டில்லி அரசு அதிரடி நடவடிக்கை
காலாவதியான 100 கிலோ உணவுப் பொருட்கள் அழிப்பு: டில்லி அரசு அதிரடி நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:44 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM ADDED : நவ 06, 2026 05:44 PM
புதுடில்லி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இனிப்புக் கடைகள், பால் பண்ணைகள் மற்றும் உணவு தயாரிப்பு நிலையங்களில் உணவுப் பாதுகாப்பு துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் காலாவதியான, 100 கிலோ உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்து அழிக்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து, டில்லி முதல்வர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு, உணவுப் பொருட்களின் தரம் மற்றும் கலப்பட உணவுப் பொருட்களை கண்டுபிடிக்க வடகிழக்கு, கிழக்கு, ஷாஹ்தாரா, தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு டில்லியில் இனிப்புக் கடைகள், பால் பண்ணைகள், உணவு தயாரிப்பு நிலையங்களில், உணவுப் பாதுகாப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அதில், 40 கடைகளில் இனிப்புகள் மற்றும் பால் பொருட்களின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வடகிழக்கு, கிழக்கு மற்றும் ஷாஹ்தாரா பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில் கோயா, பனீர், நெய், கலாகந்த், லட்டு, குலாப் ஜாமுன் மற்றும் உலர் பழங்கள் அடங்கிய பரிசுப் பொட்டலங்கள் என, 22 மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன.
மண்டோலி விரிவாக்கத்தில் ஒரு பால் பண்ணையில், துர்நாற்றம் வீசிய கோயா, ரசகுல்லா மற்றும் கொசுக்கள், ஈக்கள் மொய்த்த பால் என, 100 கிலோ உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்து அழிக்கப்பட்டன.
தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு டில்லியில், 12 இனிப்புக் கடைகள் மற்றும் உணவுப் பொருள் தயாரிப்பு நிலையங்களில் நடத்திய ஆய்வில் லட்டு, பர்பி, கலாகந்த், ரசகுல்லா, கோயா, சேனா, பனீர், நெய் மற்றும் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் பவுடரின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
அதேபோல், நிஹால் விஹாரில் உள்ள ஒரு இனிப்புகள் தயாரிப்பு நிலையத்தில் மூன்று மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன. அந்த நிறுவனம், இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தில் பதிவு செய்யாமல் நடத்தி வருவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுகாதாரம் மற்றும் துாய்மை நிலைகளில் குறைபாடுகள் இருந்த எட்டு நிறுவனங்களில், அவற்றை சீரமைக்க எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வக முடிவுகள் மற்றும் கள ஆய்வின் அடிப்படையில், விதிமுறை மீறியவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம் செய்வதையோ அல்லது சுகாதார தரநிலைகளைப் பேணுவதில் அலட்சியமாக இருப்பதையோ, டில்லி அரசு அனுமதிக்காது. குறிப்பாக, பண்டிகை காலத்தில் தீவிர சோதனை நடத்தப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.