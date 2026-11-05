வெள்ளத்தில் படகு கவிழ்ந்ததில் மீட்பு குழுவினர் 11 பேர் மாயம்; மீனவர்களை மீட்க சென்ற போது சோகம்
வெள்ளத்தில் படகு கவிழ்ந்ததில் மீட்பு குழுவினர் 11 பேர் மாயம்; மீனவர்களை மீட்க சென்ற போது சோகம்
ADDED : நவ 05, 2026 07:58 AM
ADDED : நவ 05, 2026 07:58 AM
கம்மம்: தெலங்கானாவின் கம்மம் மாவட்டத்தில் உள்ள பேத்துப்பள்ளி ஏரியில், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் 5 பேர் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர். கனமழை காரணமாக ஏரியில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தகவல் அறிந்து அவர்களை மீட்கச் சென்ற 3 தீயணைப்பு படை வீரர்களின் படகில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டது. ஏரியின் நடுவே அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டனர்.
இவர்களை மீட்க கொத்தகூடத்தைச் சேர்ந்த மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் 6 பேரும், தீயணைப்பு வீரர்கள் 4 பேரும், உள்ளூரைச் சேர்ந்த இருவரும் இரு படகில் சென்றனர். வெள்ளத்தில் சிக்கிய தீயணைப்பு வீரர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.
மீனவர்களை காப்பாற்ற செல்ல முயன்ற போது, அவர்கள் சென்ற 2 படகும் வெள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. அதில், பயணித்த 11 பேரும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். அவர்களின் நிலை என்ன என்பது தெரியாத நிலையில், மீட்பு பணி முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது.
மாயமான வீரர்களைப் பத்திரமாக மீட்க அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி உத்தரவிட்டுள்ளார்.