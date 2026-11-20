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இம்பால்: மணிப்பூரின் சக்பிகரோங் பகுதியில் இரண்டு நாட்களில் சாராயம் குடித்த 16 பேர் உயிரிழந்தனர். அதில் விஷம் கலந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. 370 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். சிலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
பல நோயாளிகள் வாந்தி, வயிற்று வலி, தலைவலி, தலைச்சுற்றல், மங்கலான பார்வை மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்றவற்றால் அவதி அடைந்து வருகின்றனர். மணிப்பூர் முதல்வர் மருத்துவனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளவர்களை நேரில் சந்தித்து கேட்டறிந்தார். விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மணிப்பூரில் சாராயம் குடித்து 16 பேர் பலி; 370 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
மணிப்பூரில் சாராயம் குடித்து 16 பேர் பலி; 370 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
UPDATED : நவ 21, 2026 11:29 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:38 PM
UPDATED : நவ 21, 2026 11:29 AM ADDED : நவ 20, 2026 09:38 PM
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இம்பால்: மணிப்பூரின் சக்பிகரோங் பகுதியில் இரண்டு நாட்களில் சாராயம் குடித்த 16 பேர் உயிரிழந்தனர். அதில் விஷம் கலந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. 370 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். சிலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
பல நோயாளிகள் வாந்தி, வயிற்று வலி, தலைவலி, தலைச்சுற்றல், மங்கலான பார்வை மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்றவற்றால் அவதி அடைந்து வருகின்றனர். மணிப்பூர் முதல்வர் மருத்துவனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளவர்களை நேரில் சந்தித்து கேட்டறிந்தார். விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.