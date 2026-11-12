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/செய்திகள்/இந்தியா/11 போலீஸ் – 18 பயங்கரவாதி துப்பாக்கி சண்டையில் பலி

11 போலீஸ் – 18 பயங்கரவாதி துப்பாக்கி சண்டையில் பலி

11 போலீஸ் – 18 பயங்கரவாதி துப்பாக்கி சண்டையில் பலி

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 12, 2026 11:06 PM

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UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 12, 2026 11:06 PM

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இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துங்க்வா மாகாணத்தில், கோஹத் நகருக்கு அருகில் உள்ள தராபுகச் பகுதியில் சட்டவிரோதமான முறையில் தங்கம் வெட்டி எடுக்கப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. உள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து போலீசார் சோதனை நடத்தினர். பணியை முடித்துவிட்டு திரும்புகையில், தெஹ்ரீக் – இ – தலிபான் பாகிஸ்தான் அமைப்பைச் சேர்ந்த பயங்கரவாதிகள், போலீஸ் வாகனங்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர்.

இந்த சண்டையில், பயங்கரவாதிகள் தரப்பில் 18 பேர் கொல்லப்பட்டனர். அதே நேரத்தில், போலீஸ் தரப்பில் கும்பாட் பகுதி டி.எஸ்.பி., மற்றும் சப்- – இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட 11 பேர் உயிரிழந்தனர்.

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