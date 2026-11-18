உறவினருக்கு உதவி செய்யப்போய் அபராதம் கட்டிய 12 பேர்
உறவினருக்கு உதவி செய்யப்போய் அபராதம் கட்டிய 12 பேர்
ADDED : நவ 18, 2026 04:58 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:58 PM
- நமது நிருபர்-
வாரணாசியில் இருந்து டில்லி செல்லும் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், கான்பூர் மத்திய ரயில் நிலையம் நேற்று காலை வந்தது.
அங்கு பயணி ஒருவர் ஏறினார். அங்கு அவருக்கு சிறிய பிரச்னை ஏற்பட்டது. அவருடன் வந்த உறவினர்களில் சிலர் இதனை கவனித்தனர். அவர்களில் 12 பேர் ரயிலில் ஏறி உதவினர். இவர்களில் சிலர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள்.
அவர்கள் இறங்குவதற்கு முன், ரயிலில் இருந்த தானியங்கி கதவு மூடியது. அவர்களால் திறக்க முடியவில்லை. ரயில் நிலையங்களில் நிற்கும்போது மட்டுமே கதவுகள் திறக்கும் வகையில் வந்தே பாரத் ரயில்களில் கதவுகள் வடிவமைக்கப்பட்டன.
அதேநேரம் ரயில் கிளம்பியதால் ரயிலில் இருந்த 12 பேர் செய்வது அறியாமல் தவித்தனர். வெளியே இருந்த மற்றவர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ரயிலில் இருந்தவர்கள் உதவி கோரி ரயில் ஊழியர்களிடம் முறையிட்டனர். ரயில் ஓடிக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் தொழில்நுட்ப கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளாலும் அவர்களால் கதவை திறக்க முடியவில்லை.
அவர்கள் ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் அளித்தனர். அங்கிருந்தவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி எட்டவா ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நிறுத்தப்பட்டது. ரயில் நிலைய கண்காணிப்பாளர், ரயில்வே பாதுகாப்பு போலீஸ் அதிகாரிகள் அங்கு வந்து, 12 பேரையும் பாதுகாப்பாக வெளியே வரவழைத்தனர். பிறகு அவர்களை ரயில்வே போலீஸ் அலுவலகத்துக்கு கொண்டு சென்று விசாரித்தனர்.
அனுமதி இல்லாமல் ரயிலில் ஏறியதற்காக ஒவ்வொருவருக்கும் தலா 3 ஆயிரம் ரூபாய் என மொத்தம் 36 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது. உரிய டிக்கெட் மற்றும் அனுமதி இல்லாமல் ரயில்களில் ஏறக்கூடாது என எச்சரிக்கப்பட்டு அவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர்.
வந்தே பாரத் உள்ளிட்ட அதிநவீன ரயில்களில் சிறிய தவறு கூட பெரிய அபராதம் கட்ட வேண்டிய நிலையை ஏற்படுத்தும் என்பதை இச்சம்பவம் காட்டுகிறது.
டு உள்ளே இருந்த 12 பேர் வெளியே வந்தனர். அவர்கள் ரயில்வே பாதுகாப்பு போலீசாரிடம் அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.