பஸ் - வேன் மோதல் பாக்.,கில் 12 பேர் பலி

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இஸ்லாமாபாத்: நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் பலுசிஸ்தான் மாகாணத்தின் குவெட்டாவில் இருந்து பயணியரை ஏற்றி, கராச்சி நோக்கி பஸ் ஒன்று இன்று (அக்.,23) சென்றது. உத்தல் பகுதியில் உள்ள சாலை வளைவில் வந்த போது, எதிரே வந்த வேன் மீது பஸ் மோதியது. இரு வாகனங்களும் உருக்குலைந்தன.
இந்த விபத்தில், 12 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். குழந்தைகள் உட்பட, 22-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். பலரது நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால், பலி மேலும் அதிகரிக்கும் என, அஞ்சப்படுகிறது.
UPDATED : அக் 23, 2026 11:03 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:32 PM
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இஸ்லாமாபாத்: நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் பலுசிஸ்தான் மாகாணத்தின் குவெட்டாவில் இருந்து பயணியரை ஏற்றி, கராச்சி நோக்கி பஸ் ஒன்று இன்று (அக்.,23) சென்றது. உத்தல் பகுதியில் உள்ள சாலை வளைவில் வந்த போது, எதிரே வந்த வேன் மீது பஸ் மோதியது. இரு வாகனங்களும் உருக்குலைந்தன.
இந்த விபத்தில், 12 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். குழந்தைகள் உட்பட, 22-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். பலரது நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால், பலி மேலும் அதிகரிக்கும் என, அஞ்சப்படுகிறது.