ம.பி.,யில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர் உள்பட 12 பேர் தீயில் கருகி பலி
ம.பி.,யில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர் உள்பட 12 பேர் தீயில் கருகி பலி
ADDED : நவ 09, 2026 01:45 PM
ADDED : நவ 09, 2026 01:45 PM
போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தின் கட்னி மாவட்டம் பர்ஹி நகரில் அமைந்துள்ள பீங்கான் பாத்திரக் கடையில் நள்ளிரவில் தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. 3 மாடி கட்டடத்தில் பற்றிய இந்தத் தீ மளமளவென பிற பகுதிகளுக்கும் பரவியது. இதில், கடையின் உரிமையாளர் பூரன் அகர்வால்,77, மனைவி சந்திரகலா,74, மருமகள், பேத்திகள் மற்றும் இரு மாத கைக்குழந்தை என 6 பேர் உயிரிழந்தனர்.
தாய் பூனத்தின் கைகளில் அவரது இரண்டு மாதக் குழந்தை இறந்த நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. மின்கசிவு காரணமாக இந்த விபத்து நேர்ந்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சியோனி மாவட்டம் சப்பாரா நகரிலுள்ள நகைக் கடையில் இன்று தீப்பற்றி எரிந்தது- இதில், 6 பேர் உயிரிழந்தனர். 4 பேர் காயமடைந்தனர். தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தீபாவளி தினத்தன்று, மத்திய பிரதேசத்தில் இரு வெவ்வேறு தீ விபத்து சம்பவத்தில் 12 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.