யுனானி மருந்து விற்பனைக்கு போலியாக கால் சென்டர் நடத்திய 12 பேர் கைது
யுனானி மருந்து விற்பனைக்கு போலியாக கால் சென்டர் நடத்திய 12 பேர் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:54 PM
புதுடில்லி: இணையதளத்தின் மூலம் போலியாக மருத்துவமனை நடத்தி, நோயாளிகளை ஏமாற்றி யுனானி மருந்துகளை விற்பனை செய்து வந்த கும்பலை, டில்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
வடமேற்கு டில்லியின், பிதாம்புராவில் உள்ள சிவாஜி மார்க்கெட்டில் உள்ள ஒரு அலுவலகத்திலிருந்து, ‘எம்.டி.எல்., நேச்சுரல் யுனானி ஹெல்த்கேர்’ என்ற பெயரில், கால் சென்டர் எனப்படும் தொலைபேசி மூலம் செயல்படும் மருத்துவமனை செயல்பட்டு வந்தது. ஒரு சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் அதன் விநியோகஸ்தர்களிடம் இருந்து திருடப்பட்ட ரகசிய தகவல்களை பயன்படுத்தி, இந்த கால் சென்டர் செயல்பட்டு வந்தது.
கால் சென்டரில் இருந்து, வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் நோயாளிகளை தொடர்பு கொண்டு, யுனானி மருந்துகளை வாங்க வைத்துள்ளளனர்.
இது தொடர்பாக, சந்தேகம் அடைந்த, அதியா ஹெல்த் கேர் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியான தீபான்ஷு, போலீசில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, போலி மருந்து நிறுவனத்தை கண்காணித்தனர்.
அபோது, போலி கால் சென்டரில் பணியாற்றிய 12 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களிடம் இருந்து 40 மொபைல் போன்கள், வாடிக்கையாளர் விபரங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் அடங்கிய மூன்று லேப் டாப்கள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையின் போது, இரு வேறு மருந்து நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான வாடிக்கையாளர்கள் விபரங்களை அனுமதியின்றி பெற்று, வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் நோயாளிகளை மொபைல் போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு மோசடி செய்து வந்தது தெரியவந்தது.
அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.