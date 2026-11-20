UPDATED : நவ 20, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:30 PM
நொய்டா: நொய்டாவில், 12 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 20 வயது வாலிபரை, போலீசார் சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர்.
நொய்டாவில் 12 வயது சிறுமியின் பக்கத்து வீட்டில் வசித்த வாலிபர், அந்த சிறுமியுடன் இயல்பாக பழகி வந்துள்ளார். அவரை, சிறுமி, ‘மாமா’ என்று அழைப்பது வழக்கம். இந்நிலையில், 12 வயது சிறுமியை திடீரென மிரட்டி, அந்த வாலிபர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.
இது குறித்த புகாரின் அடிப்படையில், அந்த வாலிபரை பிடிக்க போலீசார் சென்றனர். அப்போது, அவர் போலீசாரை மிரட்டியுள்ளார். வாலிபரிடம் சட்டவிரோதமான கள்ளத்துப்பாக்கி இருப்பதையும் போலீசார் அறிந்தனர்.
இதையடுத்து, அந்த வாலிபரை சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். அந்த வாலிபர் மீது, ஆயுத சட்டம், போக்சோ சட்டம் உள்ளிட்டவற்றின் கீழ் வழக்கு பதிந்து, தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.