1.27 கோடி ஹிந்துக்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் மாயம்!
1.27 கோடி ஹிந்துக்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் மாயம்!
ADDED : அக் 31, 2026 10:07 PM
ADDED : அக் 31, 2026 10:07 PM
-நமது நிருபர்-
உ.பி.,யில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள, 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. நாட்டிலேயே அதிக சட்டசபை தொகுதிகளை உடைய இங்கு ஆட்சியை கைப்பற்றினால், மத்தியிலும் ஆட்சியை கைப்பற்றி விடலாம் என்பது எழுதப்படாத விதி. உ.பி.,யில், தேர்தல் கமிஷன் சார்பில் நடந்த எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிக்கு பின், மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, 15.44 கோடியில் இருந்து, 13.39 கோடியாக குறைந்தது.
லக்னோவில் பா.ஜ., செயற்குழுக் கூட்டத்தில், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் பேசியதாவது:
உ.பி.,யில், எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிக்கு பின் வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில், 1.27 கோடி ஹிந்துக்களின் பெயர்கள் விடுபட்டுள்ளன. இது, 28 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கட்சியின் பலத்தை பலகீனப்படுத்துகிறது. மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலத்தில், 16 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது, 13 கோடி பேரே வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
கிராம பஞ்சாயத்து வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள, 66 லட்சம் பேரின் பெயர்கள், சட்டசபை தொகுதி வாக்காளர் பட்டியல்களில் இடம்பெறவில்லை. மத்திய - மாநில அரசுகளின் பல்வேறு சமூகநல திட்டங்களின் பலன்களை பெறும், 55 லட்சம் தகுதியான பயனாளிகளின் பெயர்களும் வாக்காளர் பட்டியலில் விடுபட்டுள்ளன. 18 - 19 வயதுக்குட்பட்ட இளம் வாக்காளர்களில், 4.5 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் இன்னும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்படாமல் விடுபட்டுள்ளன.
தகுதியான வாக்காளர்கள் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய, கட்சியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓட்டுச்சாவடி நிலை முகவர்கள், ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுடன் களத்தில் இணைந்து தீவிரமாக பணியாற்ற வேண்டும். இந்த சேர்க்கை பணிகளை வாரந்தோறும் ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தி கண்காணிக்க வேண்டும். ஹிந்து வாக்காளர்கள் எவரும் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வது, அந்தந்த தொகுதியின் எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ., மற்றும் கட்சியின் முன்னணி நிர்வாகிகளின் தலையாய பொறுப்பு.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.