போலி கோர்ட் உத்தரவை நம்பி 129 இணையதளங்கள் முடக்கம்
போலி கோர்ட் உத்தரவை நம்பி 129 இணையதளங்கள் முடக்கம்
UPDATED : நவ 14, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:12 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 09:19 PM ADDED : நவ 14, 2026 09:12 PM
புதுடில்லி: போலி உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை உண்மை என நம்பி, 129 ‘ஆன்லைன்’ சூதாட்ட இணையதளங்களை முடக்கிய விவகாரம் தொடர்பாக, தொலைத்தொடர்புத் துறை செயலர் அமித் அகர்வாலிடம் பிரதமர் அலுவலகம் அவசர விளக்கம் கேட்டுள்ளது.
ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உத்தர பிரதேசத்தின் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தின் பெயர்களில், சில இணையதளங்களை முடக்குவது தொடர்பாக போலி உத்தரவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு, தொலைத்தொடர்பு துறைக்கு சமீபத்தில் மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
வழக்கறிஞர்கள் என கூறிக்கொண்ட சிலர் இந்த ஆவணங்களை அனுப்பியுள்ளனர். நீதிமன்றத்தின் சின்னங்கள், முத்திரைகள், போலி கியூ.ஆர்., குறியீடுகள் ஆகியவற்றுடன் இந்த ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்த மின்னஞ்சல்களை நம்பி, நாடு முழுதும் இணைய சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் 129 இணையதளங்களுக்கான அணுகலைத் தடை செய்ய தொலைத்தொடர்புத் துறையின் கள அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர்.
பாதிக்கப்பட்ட இணையதள உரிமையாளர்கள் நீதிமன்றங்களை நாடிய போது, அது போன்ற உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படவில்லை என இரு உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர்களும் உறுதி செய்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த குளறுபடி குறித்து தொலைத்தொடர்பு துறை உள்நிலை விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. நீதிமன்ற ஆவணங்களின் உண்மைத்தன்மையை பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சரிபார்க்காமல் கள அதிகாரிகள் எப்படி இணையதளங்களை முடக்க உத்தரவு பிறப்பித்தனர் என்பது குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், விவகாரம் தொடர்பாக, தொலைத்தொடர்புத் துறை செயலர் அமித் அகர்வாலிடம் பிரதமர் அலுவலகம் அவசர விளக்கம் கேட்டது. அவர் வேறு மாநிலத்தில் மேற்கொண்டிருந்த அதிகாரப்பூர்வ பயணத்தை பாதியில் முடித்துக் கொண்டு நேற்று பிரதமர் அலுவலக அதிகாரிகள் முன் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார்.