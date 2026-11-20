14 பெண்களை ஏமாற்றி பலாத்காரம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பதுங்கியவர் கைது
14 பெண்களை ஏமாற்றி பலாத்காரம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பதுங்கியவர் கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:34 PM
புதுடில்லி: மஹாராஷ்டிராவில், 14க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து விட்டு தப்பியவர், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்டு, டில்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.
மஹாராஷ்டிராவை சேர்ந்த முகமது மசின் என்பவர், திருமண செய்து கொள்வதாக கூறி, ஒரு பெண்ணை ஏமாற்றி, அவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். அத்தோடு, அந்த பெண்ணை ஏமாற்றி 18 லட்சம் ரூபாய் பறித்துள்ளார். இது தொடர்பாக, போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், இதே பாணியில் ஏற்கனவே, 13 பெண்களை முகமது மசின், சீரழித்தது தெரியவந்தது. அந்த பெண்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த போது, அதை வீடியோவாகவும் பதிவு செய்துள்ளார். இதை காட்டி மிரட்டி, பலரிடம் தொடர்ந்து பணம் பெற்று வந்துள்ளார்.
ஒரு கட்டத்தில், முகமது மசின், ஐக்கிய அரசு அமீரத்துக்கு சென்று, தலைமறைவானார்.
முகமது மசின் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வந்த போலீசார், அவரை கைது செய்ய இன்டர்போல் அமைப்பின் உதவியை நாடினர். முகமது மசினுக்கு எதிராக, இன்டர்போல் நோட்டீஸ் பிறப்பித்தது.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கு சி.பி.ஐ.,க்கு மாற்றப்பட்டு, விசாரணை தொடர்ந்த்து. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் முகமது மசீன் பதுங்கி இருப்பதை உறுதி செய்த சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள், மஹராஷ்டிரா போலசாரின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில், அவரை நாடு கடத்த கோரின்.
இதைத் தொடர்ந்து, முகமது மசீன் பதுங்கியிருந்த இடத்தை கண்டறிந்து, ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிகாரிகள், அவரை கைது செய்தனர். சட்டபூர்வ நடைமுறைகளை பின்பற்றி, அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த, ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்தனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, சி.பி.ஐ., மற்றும் மஹாராஷ்டிரா போலீஸ் அதிகாரிகள் அங்கு சென்றனர். அங்கு அவர்களிடம், முகமது மசீன் ஒப்படைக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, முகமது மசீன், கேரள மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.
அவர் மஹராஷ்டிராவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு தப்பி ஓடிய 74 குற்றவாளிகளை, இன்டர்போல் அமைப்பின் உதவியுடன், சி.பி.ஐ., நாடு கடத்தி அழைத்து வந்துள்ளது.