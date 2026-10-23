திபெத்தில் பயங்கர நிலநடுக்கம் 16 பேர் பலி; 76 பேர் காயம்
திபெத்தில் பயங்கர நிலநடுக்கம் 16 பேர் பலி; 76 பேர் காயம்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:52 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:11 PM
லாசா: திபெத்தில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி 16 பேர் உயிரிழந்தனர்; 76 பேர் காயமடைந்தனர்.
நம் அண்டை நாடான சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திபெத், தன்னாட்சிப் பகுதியாக உள்ளது. அங்குள்ள நாக்கூ நகரின் பக்கென் கவுன்ட்டி என்ற இடத்தை மையமாகக் கொண்டு, நேற்று (அக்.,22) இரவு 10:33 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.0, புள்ளியாக பதிவான இந்த சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம், பூமிக்கு அடியில் 10 கிலோ மீட்டருக்கும் குறைவான ஆழத்தில் உருவானது. இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டு 350க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இடிந்து விழுந்தன.
இந்த நிலநடுக்கத்தில் இதுவரை 16 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. காயமடைந்த 76 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. நிலநடுக்கத்தால் இதுவரை 12,489 பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
நிலநடுக்கத்தின் மையம் அமைந்திருந்த பகுதி கடல் மட்டத்தில் இருந்து, 15,700 அடிக்கும் அதிகம் என்பதால் அடுத்த மூன்று நாட்களில் வெப்பநிலை மைனஸ் 9 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரை குறையும் என்றும், பனிப்பொழிவு இருக்கும் என்றும் வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. காணாமல் போனவர்களைத் தேடும் பணியை முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளவும், காயமடைந்தோருக்கு உடனடியாக உரிய சிகிச்சை அளிக்கவும் சீன அதிபர் ஷீ ஜின்பிங் உத்தரவிட்டுள்ளார்.