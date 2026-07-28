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ஜார்க்கண்டில் ஐந்து பெண்கள் உட்பட நக்சல்கள் 16 பேர் போலீசில் சரண்

ஜார்க்கண்டில் ஐந்து பெண்கள் உட்பட நக்சல்கள் 16 பேர் போலீசில் சரண்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:22 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:22 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ராஞ்சி: ஜார்க்கண்டில் 39 லட்சம் ரூபாய் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டு தேடப்பட்டு வந்த ஆறு பேர் உட்பட 16 நக்சல்கள் போலீசில் சரணடைந்தனர்.

பல்வேறு குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த நக்சல்கள் 16 பேர் ஜார்க்கண்ட் போலீசார் முன் சரணடைந்தனர். இது தொடர்பாக போலீஸ் டி.ஜி.பி., ததாஷா மிஸ்ரா கூறியதாவது: தடை செய்யப்பட்ட சி.பி.ஐ., மாவோயிஸ்ட் அமைப்பின் பிராந்திய குழு உறுப்பினரான சந்தோஷ் மக்தோ மீது ஜார்க்கண்டில் பல்வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் 128 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன.

இவரை பிடித்துகொடுத்தால் 15 லட்சம் ரூபாய் பரிசு தருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இது தவிர இந்த அமைப்பின் மண்டல குழு உறுப்பினரான சந்தன் லோஹ்ரா மீது 78 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 10 லட்சம் ரூபாய் பரிசு அறிவித்து தேடப்பட்டு வந்தார். மேலும் தலா 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டு துணை மண்டலக் குழு உறுப்பினர்கள் அனில் துரி, சுகலால் பிர்ஜியன் ஆகியோரும் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்தனர்.

இவர்கள் நான்கு பேர் உட்பட ஆறு பேரை மொத்தம் 39 லட்சம் ரூபாய் பரிசு அறிவித்து போலீசார் தேடிவந்தனர். இந்நிலையில் இந்த ஆறு பேர் உட்பட 16 நக்சல்கள் சரணடைந்துள்ளனர். இவர்களில் ஐந்து பேர் பெண்கள். சரணடைந்தவர்களில் ஒருவர் மண்டல குழு உறுப்பினர்; மற்றொருவர் வட்டார குழு உறுப்பினர்; இருவர் துணை வட்டார குழு உறுப்பினர்கள்; இருவர் பகுதி குழு உறுப்பினர்கள்.

இந்த ஆண்டு மாநிலம் முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்ட நக்சல் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் 93 நக்சல்கள் கைது செய்யப்பட்டனர், 45 பேர் போலீசில் சரணடைந்தனர். பாதுகாப்புப் படையினருடனான மோதல்களில் 22 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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