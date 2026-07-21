ரூ.15 கோடி போதைப்பொருள் கடத்திய 17 பேர் பெங்களூரில் கைது
ரூ.15 கோடி போதைப்பொருள் கடத்திய 17 பேர் பெங்களூரில் கைது
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 08:36 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM
பெங்களுரு: கஞ்சா, ஹெராயின் உட்பட பல்வேறு வகையான 15.29 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருட்களை கடத்தி விற்பனை செய்த 17 பேரை கர்நாடக போலீசார் கைது செய்தனர்.
கர்நாடகாவில் போதைப்பொருள் கலாசாரம் சமீபகாலமாக அதிகரித்ததை அடுத்து, அதைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மாநிலம் முழுதும் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு எதிராக, 'பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மை' கொள்கையை தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது.
குறிப்பாக, பெங்களுரில் இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களை குறிவைக்கும் சர்வதேச மற்றும் வெளிமாநில போதைப்பொருள் வலையமைப்பை ஒழிக்க, மத்திய குற்றப்பிரிவு மற்றும் மாநகர போலீசார் இணைந்து அதிரடி சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், பெங்களூரின் சாமராஜ்பேட், கோரமங்களா, பனஸ்வாடி, ஒயிட்பீல்ட், மல்லேஸ்வரம், புலிகேசிநகர் ஆகிய பகுதிகளில் போதைப்பொருள் விற்பனை நடப்பதாக போலீசாருக்கு சமீபத்தில் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, அப்பகுதிகளில் மத்திய குற்றப்பிரிவு மற்றும் மாநகர போலீசார் இணைந்து அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது, போதைப்பொருட்களை கடத்தி விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஒரு பெண் உட்பட 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்களில் 10 பேர் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும், ஒருவர் வெளிநாட்டினர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து, எம்.டி.எம்.ஏ., கொக்கைன், கஞ்சா, மெபெட்ரான் உட்பட பல்வேறு வகைகளைச் சேர்ந்த 15.29 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. இவற்றின் சந்தை மதிப்பு 30.58 கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்படுகிறது. கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கார், இரு சக்கர வாகனம் மட்டுமின்றி ஆறு மொபைல் போன்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கைதானவர்கள் மீது, போதைப்பொருள் மற்றும் மனநல பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொருட்கள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.