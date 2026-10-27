72 மணி நேர அதிரடி சோதனையில் 185 திருட்டு வாகனங்கள் பறிமுதல்
72 மணி நேர அதிரடி சோதனையில் 185 திருட்டு வாகனங்கள் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:54 PM
புதுடில்லி: மேற்கு டில்லியில் போலீஸ் நடத்திய, 72 மணி நேர அதிரடி சோதனையில், 185 திருட்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 44 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து, டில்லி மாநகர போலீசின் மேற்கு மாவட்ட துணை கமிஷனர் ஹரேஷ்வர் வி.சுவாமி கூறியதாவது:
வாகன திருட்டை கட்டுப்படுத்த, மேற்கு டில்லியில், ‘சக்ரா 2.0’ என்ற இரண்டாம் கட்ட சிறப்பு அதிரடி சோதனை தொடர்ச்சியாக, 72 மணி நேரம் நடத்தப்பட்டது. இந்த அதிரடி சோதனையில், 117 ஸ்கூட்டர்கள், 65 பைக்குகள், 17 அதிவேக பைக்குகள், ஒரு ஆட்டோ மற்றும் இரண்டு கார்கள் ஆகியவை திருடப்பட்டவை என கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதில், 91 வாகனங்கள் மேற்கு டில்லியில் திருடப்பட்டவை; மற்ற 94 வாகனங்கள் பிற மாவட்டங்களில் திருடப்பட்டவை என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக, 44 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அதில், 10 பேர் போலீசின் தொடர் குற்றச் செயல்களில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள்.
முதற்கட்டமாக நடத்திய, ‘சக்ரா 1.0’ அதிரடி சோதனையில், 116 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கையில் கூடுதலாக, 69 வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இது முந்தைய நடவடிக்கையை விட 59 சதவீதம் அதிகம். இந்த அதிரடி சோதனை அடிக்கடி நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.