5 நட்சத்திர ஹோட்டல் நீச்சல் குளத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்தது; பெங்களூருவில் வெளிநாட்டவர் இருவர் பலி
5 நட்சத்திர ஹோட்டல் நீச்சல் குளத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்தது; பெங்களூருவில் வெளிநாட்டவர் இருவர் பலி
ADDED : அக் 31, 2026 02:38 PM
ADDED : அக் 31, 2026 02:38 PM
பெங்களூருவில் கான்ராட் என்ற 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. ஹோட்டல் நீச்சல் குளத்தில் மின்சாரம் தாக்கி வெளிநாட்டவர்கள் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர். ஜெர்மனி நாட்டைச் சேர்ந்த லுப்தான்சா விமான நிறுவன அதிகாரி அலெக்ஸாண்டர் மெக்சிமிலியன் தீஸ் (57), ஐபிஎம் நிறுவன அதிகாரியான ஸ்லோவாக் நாட்டைச் சேர்ந்த ஜுராஜ் ஹோர்வாத் (45) என்பது தெரியவந்தது.
மின்சாரம் பாய்ந்ததைக் கண்டு அவர்களைக் காப்பாற்ற முயன்ற அமெரிக்க சுற்றுலாப் பயணி மேத்யூ டெசாண்டிஸ் (41) மற்றும் ஹோட்டல் நீச்சல் குளப் பராமரிப்பாளர் ராகுல் திவாரி (28) ஆகிய இருவர் காயமடைந்தனர். இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
நீச்சல் குளத்தில், தண்ணீருக்கு அடியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்சார விளக்குகளில் மின் கசிவு காரணமாக மின்சாரம் பாய்ந்திருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. ஹோட்டல் நிர்வாகத்தின் அலட்சியமே இந்த விபத்துக்குக் காரணம் என உயிரிழந்தவரின் மனைவி புகார் அளித்துள்ளார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.