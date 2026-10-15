பாகிஸ்தானில் இருந்து ரூ.40 கோடி ஹெராயின் கடத்தல்; பெண் உள்பட 2 பேர் கைது
பாகிஸ்தானில் இருந்து ரூ.40 கோடி ஹெராயின் கடத்தல்; பெண் உள்பட 2 பேர் கைது
ADDED : அக் 15, 2026 08:21 AM
ADDED : அக் 15, 2026 08:21 AM
சண்டிகர்: பஞ்சாப்பை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்றும் முயற்சியில் மத்திய அரசும், மாநில போலீசாரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். நேற்று பாகிஸ்தானில் இருந்து எல்லையைத் தாண்டி ரூ.40 கோடி மதிப்புள்ள 7.8 கிலோ ஹெராயின் கடத்தல் சம்பவத்தை பதன்கோட் போலீசார் முறியடித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக டிஜிபி கவுரவ் யாதவ் கூறியதாவது; போதைப்பொருள் கடத்திய அமிர்தசரஸைச் சேர்ந்த குருபந்த், குர்தாஸ்பூரைச் சேர்ந்த ஹர்மன்ஜித் கவுர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்துரூ.40 கோடி மதிப்பிலான ஹெராயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கைப்பற்றப்பட்ட பாக்கெட்டுகளில் பாகிஸ்தான் அடையாளக் குறியீடுகள் இருந்தன. இவர்களுக்கு பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர்களுடன் தொடர்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களின் செல்போன் பதிவுகள், பணப்பரிமாற்றம் குறித்த தரவுகளை ஆய்வு செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது, இவ்வாறு கூறினார்.