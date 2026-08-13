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லடாக்கில் அடுத்தடுத்து 2 மிதமான நிலநடுக்கம்

லடாக்கில் அடுத்தடுத்து 2 மிதமான நிலநடுக்கம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:56 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 06:56 PM ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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ஜம்மு:யூனியன் பிரதேசமான லடாக்கில் காலை அடுத்தடுத்து இரு முறை ஏற்பட்ட மிதமான நிலநடுக்கத்தால் மக்கள் பீதியடைந்தனர்.

லடாக்கில் காலை 6:05 மணிக்கு திடீரென நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. லே பகுதியை மையமாக கொண்டு 10 கி.மீ., ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த வலுவான நில நடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 5.5 ஆக பதிவாகியிருந்ததாக தேசிய நிலஅதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதை தொடர்ந்து காலை 9:54 மணிக்கு மற்றொரு மிதமான நில நடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதுவும் லே பகுதியை மையமாக கொண்டு 10 கி.மீ., ஆழத்தில் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவில் 4.3 ஆக பதிவானது. நான்கு மணி நேரத்திற்குள் ஒரே பகுதியில் அடுத்தடுத்து இரு முறை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் மக்கள் பீதியடைந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறினர்.

எனினும் இந்த நில அதிர்வுகளால் உயிரிழப்போ, பொருட்சேதமோ ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இரு முறை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் கார்கில் மற்றும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கிலும் உணரப்பட்டது.

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