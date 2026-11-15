ராஜஸ்தானில் ரயில் தண்டவாளத்தில் குண்டுவெடிப்பு: பாகிஸ்தானுடன் தொடர்பில் இருந்த இருவர் கைது
ராஜஸ்தானில் ரயில் தண்டவாளத்தில் குண்டுவெடிப்பு: பாகிஸ்தானுடன் தொடர்பில் இருந்த இருவர் கைது
ADDED : நவ 15, 2026 05:30 PM
ஜெய்ப்பூர்:
ராஜஸ்தானின் ராம்சிங்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீகங்கா நகரில்ரயில் தண்டவாளத்தில் நவம்பர் 3ம் தேதி குண்டுவெடித்தது. இதில் தண்டவாளத்திற்கு சேதம் ஏற்பட்டது. அதற்கு 75 நிமிடங்களுக்கு முன்பு தான் பயணிகள் ரயில் ஒன்று அந்த தண்டவாளத்தை கடந்து சென்றது.
இது தொடர்பாக ராஜஸ்தானின் பயங்கரவாத தடுப்புப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்தனர்.
குற்றத்திற்கு காரணமான மகதீப் கவுர்(21) மற்றும் தேவிந்தர் சிங்(22) ஆகியோரை கைது செய்து விசாரித்தனர்.
அவர்களிடம் நடந்த விசாரணையில் இருவருக்கும் பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ உடன் தொடர்பு இருந்தது தெரிந்தது. இருவரும் பாகிஸ்தானில் இருக்கும் 'சச்சா' மற்றும் ' ஷா' என்ற பெயரில் இருந்த மர்ம நபர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தனர். பணம் மற்றும் அவர்களின் காதல் வலையில் இருவரும் விழுந்ததும் தெரிந்தது.
இருவருக்கும் சொந்தமான இடங்களில் நடந்த ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிபொருட்கள், ரூ.30 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். இவர்களுக்கு உதவிய சந்தேகத்தின் பேரில் மேலும் 3 பேரிடம் விசாரணை நடக்கிறது.