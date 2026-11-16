வெளிநாட்டு ஆர்டர்களை பெற்று தருவதாக வர்த்தகர்களிடம் மோசடி செய்த 20 பேர் கைது
வெளிநாட்டு ஆர்டர்களை பெற்று தருவதாக வர்த்தகர்களிடம் மோசடி செய்த 20 பேர் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 09:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:34 PM
புதுடில்லி: வெளிநாட்டு வர்த்தகர்களை ஏற்பாடு செய்து தருவதாக போலி, ‘கால் சென்டர்’ எனப்படும், உதவி மையம் மூலம் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களிடம் மோசடியில் ஈடுபட்ட 20 பேரை டில்லி போலீசார் கைது செய்தனர்.
மஹாராஷ்டிராவில் பதிவு செய்யப்பட்ட சைபர் மோசடி புகார் குறித்து போலீசார் நடத்திய ஆய்வில் மோசடி பணம், டில்லி துவாரகாவில் உள்ள வங்கி கணக்குகள் மூலம் பரிமாற்றம் செய்யப்படுவது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, டில்லி பாலம் எக்ஸ்டென்ஷன், செக்டார் 7ல் இயங்கி வந்த, 'வெப் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்' என்ற நிறுவனத்தில் போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது மோசடி கும்பல் ஒன்று அங்கு போலி கால் சென்டர் நடத்துவது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இந்த மோசடி கும்பல், ‘கூகுள்’, சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் இணையதளங்கள் மூலம் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களை குறிவைத்து, வெளிநாட்டு வர்த்தகர்களை அறிமுகம் செய்வதாகக் கூறி, 5 ஆயிரத்து 900 ரூபாயுடன், ஜி.எஸ்.டி., தொகையையும் உறுப்பினர் கட்டணமாக வசூலித்துள்ளனர்.
பின்னர், அவர்களுக்கு வெளிநாட்டு வர்த்தகர்களின் தொலைபேசி எண்கள் என கூறி கால் சென்டரில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் எண்களை கொடுத்து அவர்களை பேசவைத்து ஏமாற்றியுள்ளனர். பின் பெரிய அளவில் ஏற்றுமதி ஆர்டர்கள் வேண்டுமென்றால் ஐ.எஸ்.ஓ., போன்ற சர்வதேச சான்றிதழ்கள் பெறும்படி கூறி அதற்காக லட்சக்கணக்கில் பணம் பெற்று போலி சான்றிதழ்களை வழங்கியுள்ளனர்.
இவ்வாறு வெவ்வேறு சான்றிதழ்கள் இருந்தால் தான் ஏற்றுமதி ஆர்டர் அதிகம் கிடைக்கும் எனக் கூறி, தொடர்ந்து பணம் பறித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் மஹாராஷ்டிரா மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்திலிருந்து பெறப்பட்ட புகார்களில் குறிப்பிடப்பட்ட இரு வங்கிக் கணக்குகளில் கால் சென்டரின் தொலைபேசி எண் இடம் பெற்றிருந்தது. இதையடுத்து அங்கு நடத்திய சோதனையில் கால் சென்டர் நடத்தி மோசடி செய்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
கால் சென்டர் உரிமையாளர், மேலாளர் உட்பட 20 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 34 மொபைல் போன்கள், 8 லேப்டாப்கள், 14 கம்ப்யூட்டர்கள், போலி சான்றிதழ்கள் மற்றும் காசோலை புத்தகங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்த மோசடி குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.