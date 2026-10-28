மேற்காசிய போரில் இந்தியர்கள் 22 பேர் பலி; மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
மேற்காசிய போரில் இந்தியர்கள் 22 பேர் பலி; மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:50 PM
புதுடில்லி: மேற்காசிய போரில் இந்தியர்கள் 22 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
டில்லியில் நிருபர்களிடம் வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறியதாவது;
மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், அக்டோபர் 30 மற்றும் 31 தேதிகளில் அட்லாண்டாவில் நடைபெறும் ஜி 20 வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார். அப்போது இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார். பின்னர், ஆண்டிகுவா மற்றும் பார்புடாவில் உள்ள செயிண்ட் ஜான்சுக்கு செல்வார்.
அங்கு நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் 4ம் தேதி வரை நடக்கும் காமன்வெல்த் தலைவர்கள் மாநாட்டிற்கு இந்தியாவின் சார்பில் தலைமை தாங்குவார். இந்த மாநாடு, உலகளாவிய பிரச்னைகள் குறித்து மற்ற நாடுகளுடன் கலந்து பேச ஒரு வாய்ப்பாக அமையும்.
மேற்காசியாவில் 8 மாதங்களாக போர் நடைபெற்று வருகிறது. தொடரும் இந்த மோதல் குறித்து நாங்கள் கவலை கொண்டுள்ளோம். இந்த போரில், இதுவரை 22 இந்தியர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம். அவர்களில் 14 மாலுமிகளும் அடங்குவர். அங்குள்ள இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இவ்வாறு செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறினார்.