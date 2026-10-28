மேற்காசிய போரில் 22 இந்தியர்கள் பலி

UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:54 PM
புதுடில்லி: மேற்காசிய மோதலில், 14 மாலுமிகள் உட்பட 22 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் தெரிவித்தார்.
மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் படைகள் நடத்திய தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து, கடந்த பிப்ரவரியில் போர் துவங்கியது. ‘இந்த மோதலுக்கு பேச்சு மற்றும் தூதரக நடவடிக்கைகள் வாயிலாக தீர்வு காண வேண்டும்’ என, இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
தற்போது ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஏமனின் ஹவுதி பயங்கரவாதிகள் சவுதி அரேபியா மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் அப்பிராந்தியத்தில் புதிதாக பதற்றம் நிலவுகிறது. இவர்கள் ஏமனுக்கும் ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்கு பகுதிக்கும் இடையே அமைந்துள்ள பாப் அல் மண்டேப் சர்வதேச கடல் வழிப்பாதையை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்துகின்றனர்.
இதுவும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை போன்று முக்கிய கச்சா எண்ணெய் வினியோக பாதை.
இந்நிலையில், மேற்காசிய நிலவரம் குறித்து நம் வெளியுறவு செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் நேற்று கூறியதாவது:
மேற்காசியாவில் தொடரும் மோதல் குறித்து இந்தியா ஆழ்ந்த கவலை கொண்டுள்ளது. சவுதி, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உட்பட வளைகுடா பிராந்தியத்தில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின் அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கிறோம்.
மேற்ககாசியாவில் நடக்கும் போர் காரணமாக 14 மாலுமிகள் உட்பட 22 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். சவுதி அரேபியாவில் மூன்று இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த தாக்குதல்கள் பிராந்திய பாதுகாப்புக்கும், பாப் அல் மண்டேப் கடல்வழிப் பாதையில் கப்பல் போக்குவரத்துக்கும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.