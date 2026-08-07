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24 வயது ஆகாஷ் நாராயண் ரூ. 1.8 கோடியில் வீடு வாங்கியது இணையத்தில் வைரல்

24 வயது ஆகாஷ் நாராயண் ரூ. 1.8 கோடியில் வீடு வாங்கியது இணையத்தில் வைரல்

ADDED : ஆக 07, 2026 12:37 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 12:37 PM

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நமது நிருபர்

சட்ட தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனத்தை உருவாக்கிய 24 வயதான ஆகாஷ் நாராயண், பெங்களூருவில் ரூ.1.8 கோடியில் வீடு வாங்கியது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது.

லீகலிட் என்ற சட்ட-தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆகாஷ் நாராயண், 24. இவர் நிறுவிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஆண்டுக்கு ரூ. 13 கோடி வருவாய் ஈட்டுகிறது. நிறுவனம் வெற்றிகரமாக செயல்படும் நிலையில், ஆகாஷ் நாராயண், பெங்களூரு எலக்ட்ரானிக் சிட்டி அருகே உள்ள ஒரு குடியிருப்புப் பகுதியில் புதிய வீடு வாங்கியுள்ளார். அதன் மதிப்பு ரூ.1.8 கோடி.

2020ம் ஆண்டு முதல் 2025ம் ஆண்டு வரை பெங்களூரு செயின்ட் ஜோசப் சட்டக் கல்லூரியில் பயின்றார். தற்போது ஜெய்ப்பூர் மணிபால் பல்கலைக்கழகத்தில் Data Science படித்து வருகிறார். அவரது தொழில்முறைப் பயணம் இளம் வயதிலேயே தொடங்கியது. பள்ளி மாணவராக இருந்தபோதே, அவர் VeBrowser மற்றும் HowToTech உள்ளிட்ட ஆண்ட்ராய்டு செயலிகளை உருவாக்கினார்.

அடுக்குமாடி வீடு

HowToTech செயலியானது, மூத்த குடிமக்கள் நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு, இன்போசிஸ் நிறுவனத்தின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றது. 2023 டிசம்பரில், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் சட்ட நிறுவனங்களுக்கான தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளை உருவாக்கும் லீகலிட் என்ற சட்ட-தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை அவர் நிறுவினார்.

மேலும், அவர் அயன் என்ற ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனத்தில் தொடக்க முதலீட்டாளராகவும் இருக்கிறார். தற்போது 24 வயதான நிறுவனர் ஆகாஷ் நாராயண், பெங்களூருவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு வாங்கிய நிலையில், ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

அப்பா, அம்மாவுக்கு நன்றி

இன்ஸ்டாவில் வெளியிட்ட வீடியோவில் ஆகாஷ் நாராயண், '' தன் மீது நம்பிக்கை வைத்ததற்காகத் தன் தாய்க்கும், வாழ்க்கைப் பாடங்களைக் கற்றுக் கொடுத்ததற்காகத் தன் தந்தைக்கு நன்றி கூறினார். தன் சகோதரியைப் பாராட்டினார், மேலும் தனக்குக் கருணையைக் கற்றுக்கொடுத்த தனது மறைந்த தாத்தா மற்றும் பாட்டியை நினைவுகூர்ந்தார்.

கடவுளுக்கு நன்றி

தனது வளர்ச்சிக்காகத் தங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கிய வழிகாட்டிகளுக்கும், சவாலான திட்டங்களின்போது தனக்குத் துணையாக நின்ற சக ஊழியர்களுக்கும், தனது வரம்புகளைத் தாண்டிச் செல்லத் தூண்டிய அதே வேளையில், தன்னைத் தரையில் காலூன்றச் செய்த நண்பர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.

புதிய வீடு வாங்கியிருப்பது 'இது வெறும் ஆரம்பம் தான்' என்று குறிப்பிட்ட அவர், கடவுளுக்கு நன்றி கூறி, தனது அடுத்த இலக்கை நோக்கி ஏற்கனவே சிந்தித்து வருவதாகவும் சொல்லி வீடியோவை நிறைவு செய்தார்.

பாராட்டு

ஆகாஷ் நாராயணின் சாதனையை தொழில்முனைவோர், வல்லுநர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் வெகுவாக பாராட்டினர். வீடு வாங்கியதை ஒரு தனிப்பட்ட சாதனையாகக் கருதாமல், தனது வெற்றிக்குப் பின்னால் உள்ளவர்களை முன்னிலைப்படுத்த அவர் எடுத்த முடிவைப் பலர் பாராட்டினர்.

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