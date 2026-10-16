சேதமடைந்த சிலைகளை சேகரிக்க டில்லி முழுவதும் 250 மையங்கள்
சேதமடைந்த சிலைகளை சேகரிக்க டில்லி முழுவதும் 250 மையங்கள்
UPDATED : அக் 16, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:24 PM
புதுடில்லி: சேதமடைந்த சிலைகள் மற்றும் வழிபாட்டு பொருட்களை சேகரிப்பதற்காக, டில்லி மாநகராட்சியின் வார்டுகள் அனைத்திலும், 250 சேகரிப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இது தொடர்பாக, டில்லி மாநகராட்சி மற்றுமு் பிளாஸ்டிண்டியா அறக்கட்டளை இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில், பிளாஸ்டிண்டியா அறக்கட்டளையின் தலைவர் அலோக் திப்ரேவாலா, டில்லி மாநகராட்சி மேயர் பிரவேஷ் வாஹி, நிலைக்குழு தலைவர் சத்யா சர்மா, அவைத்தலைவர் ஜெய்பகவான் யாதவ் மற்றும் மாநகராட்சி ஆறையர் சஞ்சீவ் கிர்வர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
பின், நிருபர்களிடம் அலோக் திப்ரேவாலா கூறியதாவது:
டில்லி பா.ஜ., முதல்வர் ரேகா குப்தாவின் வழிகாட்டுதலின் படி, இம்முயற்சி துவங்கப்பட்டுள்ளது. மதம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை சுற்றுச்சூழலுக்குப் பொறுப்பான வகையில் ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் இத்திட்டம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் படி, இதுவரை, 60 சேகரிப்பு மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பொறுப்பான கழிவு மேலாண்மைக்கான, பிளாஸ்டிண்டியா அறக்கட்டளை, இந்த சேகரிப்பு மையங்களை இலவசமாக உருவாக்கி, வழங்கியுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், டில்லி மாநகராட்சி இந்த சேகரிப்பு மையங்களை நிர்வகிக்கும். இதில் பணியாளர்கள், பராமரிப்பு, பொருட்களைச் சேகரித்தல் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களுக்குக் கொண்டு செல்லுதல் ஆகியவை அடங்கும். இந்தத் திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்ய, டில்லி அரசின் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
இந்த முயற்சி, மத மரபுகளை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புடன் இணைக்க உதவும் என்று கூறிய குப்தா, இந்தத் திட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு குடியிருப்பாளர்களை வலியுறுத்தினார்.
நம்பிக்கையும், பக்தியும் நமது கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதிகள். ஆனால் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதும் நமது குடிமைப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதும் சம முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
இவ்வாறு திப்ரேவாலா கூறினார்.
மேயர் பிரவேஷ் வாஹி பேசுகையில், ‘‘மதச் சடங்குகளுக்குப் பிறகு சேதமடைந்த சிலைகளையும், வழிபாட்டுப் பொருட்களையும் குடியிருப்பாளர்கள் வைப்பதற்காக, இந்த மையங்களில் பிரத்யேக இடங்கள் வழங்கப்படும். அவற்றின் பராமரிப்பு மற்றும் கையாள்வதில் மாநகராட்சி ஈடுபடும்,’’ என்றார்.