273 கம்பெனி மத்திய படைப்பிரிவு பாதுகாப்பு அக்., 31 வரை டில்லியில் தொடர உத்தரவு
273 கம்பெனி மத்திய படைப்பிரிவு பாதுகாப்பு அக்., 31 வரை டில்லியில் தொடர உத்தரவு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
புதுடில்லி: மேலும் சில திடீர் போராட்டங்கள் நடத்தப்படலாம் என்ற முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக, தேசிய தலைநகர் டில்லியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள, சி.ஆர்.பி.எப்., எனப்படும் மத்திய ஆயுத காவல் படையின் 273 கம்பெனிகளை, அக்., 31 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவை உள்துறை அமைச்சகம் பிறப்பித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணியில் குளறுபடிகள் நடந்ததாக குற்றம்சாட்டி, இதற்கு பொறுப்பேற்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஸ் குமார் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தில், சில நாட்களுக்கு முன் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் போராட்டங்கள் நடந்தன. கரப்பான்பூச்சி கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் போராட்டத்தில் குதித்தனர்.
போராட்டங்களை ஒழுங்கு படுத்தவும், வன்முறையை தடுக்கவும் உள்ளூர் போலீசாருடன், சி.ஆர்.பி.எப்.,பை சேர்ந்த 125 மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை பிரிவினர் வரவழைக்கப்பட்டனர். இவர்களில், 20 பிரிவுகளில் மகளிர் போலீசார் இடம் பெற்றிருந்தனர். இதே போல, 20 விரைவு அதிரடிப்படை பிரிவுகளும், 46 எல்லை பாதுகாப்பு படை பிரிவினரும், 39 இந்தோ – திபெத்திய எல்லைக்காவல் படை பிரிவினரும், 12 மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்படை பிரிவுகள் உள்பட, மொத்தம் 273 கம்பெனி வீரர்கள் வரழைக்கப்பட்டனர். ஒரு கம்பெனியில் நுாறு வீரர்கள் இடம் பெறுவர்.
தேர்தல் ஆணையத்தை எதிர்த்து நடந்த போராட்டங்கள் முறியடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் திடீரென தேசியக்கொடி ஏந்தும் புதிய போராட்டத்தை அறிவித்தனர். இதையடுத்து மீண்டும் பாதுகாப்பு பலபடுத்தப்பட்டது.
இம்மாதத்தில் மேலும் சில போராட்டங்களை எதிர்க்கட்சிகளும், பல்வேறு அமைப்புகளும் திட்டமிட்டுள்ளதாக வந்த தகவல்களை தொடர்ந்து, டில்லிக்கு வரவழைக்கப்பட்ட மத்தியபடைப்பிரிவுகளின் பணி, இம்மாதம் 31ம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான உத்தரவை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பிறப்பித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதைத் தொடர்ந்து நகரின் மிக முக்கிய இடங்களிலும், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களிலும் பாதுகாப்பு பணிகளில் தொடர்ந்து போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.