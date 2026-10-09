பஸ் – லாரி மோதி தீ பிடித்து தான்சானியாவில் 28 பேர் பலி
பஸ் – லாரி மோதி தீ பிடித்து தான்சானியாவில் 28 பேர் பலி
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:46 PM
டோடோமா: தான்சானியாவில் பயணியர் பஸ்சும், மரக்கட்டை ஏற்றிச் சென்ற லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதி தீப்பிடித்ததில், 28 பேர் உயிரிழந்தனர்.
கிழக்கு ஆப்ரிக்க நாடான தான்சானியாவின் டார் எஸ் சலாம் என்ற இடத்தில் இருந்து எம்பேயா நகருக்கு பயணியர் பஸ் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, மரக்கட்டை ஏற்றி வந்த லாரி, அந்த பஸ் மீது அதிவேகமாக மோதியது.
முன்னால் சென்ற வாகனங்களை லாரி டிரைவர் முந்திச் செல்ல முயன்றபோது எதிரே வந்த பஸ் மீது மோதியதாக தெரிகிறது. இந்த விபத்தில் பஸ் தீப்பிடித்து எரிந்து முற்றிலும் நாசமானது.
பஸ்சில் இருந்த பயணியரில் 28 பேர் தீயில் கருகி உயிரிழந்தனர். காயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். கடந்த ஆண்டும் தான்சானியாவின் கிளிமஞ்சாரோ பிராந்தியத்தில் இரண்டு பஸ்கள் நேருக்கு நேர் மோதியதில், 37 பேர் உயிரிழந்தனர்.