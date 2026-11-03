டில்லியில் பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழித்து அசுத்தமாக்கிய 28,000 பேருக்கு ரூ. 2.31 கோடி அபராதம்
டில்லியில் பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழித்து அசுத்தமாக்கிய 28,000 பேருக்கு ரூ. 2.31 கோடி அபராதம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 03, 2026 03:48 PM
புதுடில்லி: டில்லியில், 'ஜன் விஸ்வாஸ் சட்டம்' அமல்படுத்தப்பட்ட ஐந்து மாதங்களில், 28,000 பேருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, 2.31 கோடி ரூபாய் அபராதத் தொகை வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நான்கில் ஒரு பகுதி, பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழித்தல், சட்டவிரோதமாக குப்பைகளைக் கொட்டுதல் மற்றும் பொது இடங்களை அசுத்தப்படுத்துதல் போன்ற குற்றங்களுக்காக அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
டில்லி மாநகராட்சி சட்டத்தின் 397 வது பிரிவின் கீழ், பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழித்தல், பொது சொத்துக்களுக்கு நாசம் ஏற்படுத்துதல், அனுமதியின்றி சுவரொட்டிகள் ஒட்டுதல், பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுதல் போன்ற குற்றங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த மே 15ல், மத்திய உள்துறை அமைச்சகம், 'ஜன் விஸ்வாஸ்' விதிமுறைகள் திருத்தச் சட்டத்தை அறிவித்தது. இது, டில்லி மாநகராட்சிச் சட்டத்தின் பல பிரிவுகளைத் திருத்தி, குறிப்பிட்ட சில விதிமீறல்களுக்கு எதிரான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளுக்குப் பதிலாக, அபராதங்களை விதிக்கும் வகையில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, மாநகராட்சி பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளுக்கு, தீர்ப்பளிக்கும் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அதிகாரிகளாகச் செயல்படவும், சிவில் அபராதங்களை விதிக்கவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது.
திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, பொது இடத்தில் சிறுநீர் கழிப்பது அல்லது தொல்லைகளை ஏற்படுத்துவது போன்ற செயல்களுக்கு, அதிகபட்சம் 50 ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது 500 ரூபாய் வரை அபராதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆபத்தான நாய்களை சங்கிலி இன்றி உலாவ விடுவதற்கான அபராதம் 50 ரூபாயிலிருந்து 1,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், வீட்டின் எண்ணை சிதைப்பது அல்லது அழிப்பதற்கான அபராதமும் 1,000 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் படி, கடந்த ஜூன் முதல் அக்., 28 வரை, இக்குற்றங்கள் தொடர்பாக 27,915 அபராத சலான்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில் நான்கில் ஒரு பகுதி, பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழித்தல், பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுதல், அனுமதியின்றி சுவரொட்டி ஒட்டுதல் போன்ற குற்றங்களுக்காக சலான்கள் வழங்கப்பட்டன.
இவற்றில், 16,281 சலான்களுக்கு, 99.15 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது, அதே சமயம், 1.32 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 11,634 சலான்களுக்கான அபராத தொகை இன்னும் செலுத்தப்படவில்லை.
ஆக., 1 முதல் அக்., 30 வரை, குப்பை அல்லது கழிவுகளை 24 மணி நேரத்திற்கு மேலாக அகற்றாமல் வைத்திருந்ததற்காக, 3,180 சலான்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மொத்த அபராதத் தொகை, 3.18 லட்சம் ரூபாய். கழிவுகளை தெருக்களில் வழிந்தோட அனுமதித்ததற்காக 2,764 சலான்கள் வழங்கப்பட்டு, 5.52 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதர விதிமீறல்களில், குப்பைகளைச் சேகரிக்க அல்லது அகற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்யத் தவறியதற்காக 557 சலான்கள் வழங்கப்பட்டன. அசுத்தமான அல்லது மாசுபட்ட பொருட்களைச் அகற்ற தவறியதற்காக 440 சலான்களும், சந்தைப் பகுதிகளில் குப்பை அகற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டும் அதைச் செய்யத் தவறியதற்காக 276 சலான்களும் வழங்கப்பட்டன.
அதிகமாக மக்கள் கூடும் இடங்களில், துாய்மையான கழிப்பறைகளை அமைக்கவோ அல்லது பராமரிக்கவோ தவறியதற்காக, 117 சலான்களும், சந்தைகள், கால்நடைத் தொழுவங்கள் அல்லது வண்டி நிறுத்துமிடங்களில் கழிப்பறைகளை அமைக்கத் தவறியதற்காக 103 சலான்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.