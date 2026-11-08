போலந்தில் 6 பேரை சுட்டு கொன்றவர் வீட்டில் இருந்து 3 சடலங்கள் மீட்பு
போலந்தில் 6 பேரை சுட்டு கொன்றவர் வீட்டில் இருந்து 3 சடலங்கள் மீட்பு
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
வர்சாவ்: போலந்தில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதியில், 24 வயது இளைஞர் ஒருவர் நடத்திய கண்மூடித்தனமான துப்பாக்கிச் சூட்டில், 6 பேர் உயிரிழந்தனர். அவருடைய வீட்டில் ஆய்வு செய்தபோது, அங்கு மேலும், 3 சடலங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
ஐரோப்பிய நாடுகளிலேயே பாதுகாப்பான நாடாக கருதப்படுவது போலந்து. ஆனால் கடந்த மாதம் அங்கு பள்ளிகளில் நடந்த தொடர் கத்திக்குத்து சம்பவங்கள் நடந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் நேற்று அங்குள்ள புகழ்பெற்ற சுற்றுலா மையமான கிராகோவ் நகரின் மையப்பகுதியில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒரு காரில் முகமூடி மற்றும் ராணுவ சீருடை அணிந்து வந்த இளைஞர், டிரைவர் இருக்கை பக்க ஜன்னல் வழியாக திடீரென கண்மூடித்தனமாக, துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார். இந்தத் தாக்குதலில், 6 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய இளைஞரை போலீசார் சுட்டுப் பிடித்தனர். தீவிர வலதுசாரி சித்தாந்தத்தால் ஈர்க்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அந்த நபர் எதற்காக இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டார் என்பது உடனடியாக தெரியவில்லை.
இந்நிலையில், கிராகோவ் நகரில் இருந்து, 200 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள ஆஸ்ட்ரோவிக் ஸ்வியெடோக்ரிஸ்கி என்ற இடத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்கு, இரண்டு பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆணின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன. அவர்கள் அந்த இளைஞரின் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்டவர்களில் ஒருவர் பிரிட்டனையும், மற்றவர்கள் போலந்தையும் சேர்ந்தவர்கள். மேலும், ஆஸ்திரியா, ஜெர்மனி, போர்ச்சுகல், ரஷ்யா மற்றும் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர். இந்த தாக்குதலைத் தொடர்ந்து அங்கு 2 நாட்கள் தேசிய துக்க தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.