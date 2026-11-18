நிலவின் வெவ்வேறு தன்மைகளைக் கொண்ட 3 அடுக்கு மண்; சந்திரயான் 3 ஆய்வில் அதிசயம்
நிலவின் வெவ்வேறு தன்மைகளைக் கொண்ட 3 அடுக்கு மண்; சந்திரயான் 3 ஆய்வில் அதிசயம்
ADDED : நவ 18, 2026 08:01 AM
ADDED : நவ 18, 2026 08:01 AM
ஆமதாபாத்: நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் 3ன் விக்ரம் லேண்டர், சிவசக்தி முனையில் தரவுகளை சேகரித்தது. இந்தத் தரவுகளை ஆமதாபாத்தில் உள்ள இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் விஞ்ஞானி துர்கா பிரசாத் தலைமையிலான குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
அதில், நிலவின் மேற்பரப்பு மண்ணின் வெறும் 10 செ.மீ. ஆழத்திற்குள்ளேயே வெவ்வேறு தன்மைகளைக் கொண்ட 3 தனித்துவமான அடுக்குகள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. மேல்மட்ட 2 முதல் 3 செ.மீ. மண் சுமார் 80% நுண்துளைகளையும், ஒரு கன மீட்டருக்குச் சுமார் 600 கிலோ அடர்த்தியையும் கொண்டுள்ளது. 10 செ.மீ. ஆழத்தில் இதன் அடர்த்தி 1,500 கிலோவாக அதிகரிக்கிறது.
நிலவின் நண்பகல் நேரத்தில், மேல்மட்ட 10 செ.மீ. ஆழத்திற்குள்ளேயே 73 கெல்வின் அளவிற்குத் தீவிர வெப்பநிலை மாறுபாடு காணப்படுகிறது. ஆழம் செல்லச் செல்ல மண்ணின் பிணைப்புத் தன்மை அதிகரித்து, 10 செ.மீ. ஆழத்தில் சுமார் 1,350 பாஸ்கல் அளவை எட்டுகிறது.
நிலவின் மேற்பரப்பில் உள்ள பள்ளங்களில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த விண்கல் மோதல்களே இத்தகைய அடுக்குகள் உருவாகக் காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கிய இடத்தில் இன்ஜின் வெப்பத்தால் மேல்மட்ட மண் விலகியதால், முன்பு, 2 அடுக்குகள் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டிருந்தன. தற்போது, லேண்டர் முதலில் தரையிறங்கிய இடத்தின் தரவுகளை ஆய்வு செய்ததன் மூலம் முழுமையான மூன்று அடுக்கு கட்டமைப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.