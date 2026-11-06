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புதுடில்லியில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 61வது கூட்டம் அதன் தலைவர் எஸ். கே. ஹல்தர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் காவிரி ஒழுங்காற்று குழு, தமிழகத்திற்கு காவிரியில் இருந்து நாள்தோறும் 3000 கன அடி வீதம் 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு பரிந்துரைத்தது.
அதை ஏற்ற ஆணையம், 3000 கன அடி நீர் திறக்குமாறு கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவிட்டது. பின்னர், கூட்டம் முடிவு பெற்றது. ஏற்கனவே ஆணையம் உத்தரவிட்ட அளவின்படி, காவிரியில் இருந்து கர்நாடகா நீர் திறப்பது இல்லை என்று தமிழகம் ஆணையத்தில் குற்றம்சாட்டி இருந்தது.
காவிரியில் இருந்து 15 நாட்களுக்கு 3000 கன அடி நீர்; கர்நாடகாவுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு
காவிரியில் இருந்து 15 நாட்களுக்கு 3000 கன அடி நீர்; கர்நாடகாவுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு
ADDED : நவ 06, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:41 PM
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புதுடில்லியில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 61வது கூட்டம் அதன் தலைவர் எஸ். கே. ஹல்தர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் காவிரி ஒழுங்காற்று குழு, தமிழகத்திற்கு காவிரியில் இருந்து நாள்தோறும் 3000 கன அடி வீதம் 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு பரிந்துரைத்தது.
அதை ஏற்ற ஆணையம், 3000 கன அடி நீர் திறக்குமாறு கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவிட்டது. பின்னர், கூட்டம் முடிவு பெற்றது. ஏற்கனவே ஆணையம் உத்தரவிட்ட அளவின்படி, காவிரியில் இருந்து கர்நாடகா நீர் திறப்பது இல்லை என்று தமிழகம் ஆணையத்தில் குற்றம்சாட்டி இருந்தது.