போதைப்பொருள் கடத்த முயன்றதாக மே.வங்கத்தில் 7 நாளில் 378 பேர் கைது
போதைப்பொருள் கடத்த முயன்றதாக மே.வங்கத்தில் 7 நாளில் 378 பேர் கைது
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஒரே வாரத்தில், 378 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்; 64 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மேற்கு வங்கத்தில், முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி அமைந்துள்ளது. இங்கு, போதைப்பொருள் கடத்தல் அதிகரித்ததை அடுத்து, அதை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன. சர்வதேச எல்லைகளும், மாநில எல்லைகளும் தீவிர கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. வாகனங்கள் தீவிர சோதனைக்கு பின்னரே அனுமதிக்கப்பட்டன.
போதைப்பொருள் கடத்தலை முறியடிக்கும் வகையில், கடந்த மாதம் 31ம் தேதி முதல் ஒரு வாரத்துக்கு சிறப்பு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த காலக்கட்டத்தில், அமலாக்க அமைப்புகள், 212 வழக்குகளை பதிவு செய்து, 378 பேரை கைது செய்தனர். மாநிலம் முழுதும், 64 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அதுமட்டுமின்றி, 101 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள் அழிக்கப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கையின்போது, 99 ஏக்கர் பரப்பளவில் சட்டவிரோதமாக பயிரிடப்பட்டிருந்த கஞ்சா செடிகள் அழிக்கப்பட்டன. இவற்றின் மூலம், 10,000 கிலோ கஞ்சா கிடைத்திருக்கக்கூடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபர்களின் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகள் முடக்கப்பட்டன.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கு எதிராக, 68 நிதி சார்ந்த விசாரணைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. போதைப்பொருள் சிறப்பு தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, போதைப்பொருள் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் 215 பிரசாரங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த தகவலை உறுதி செய்த முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி, ‘சட்டவிரோதமான போதைப் பொருட்களுக்கு எதிராக மாநில அரசு ‘பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மை’யை கடைப்பிடிக்கிறது. போதைப்பொருள் இல்லாத இந்தியா திட்டத்தை செயல்படுத்தும் வகையில், மேற்கு வங்கத்தில் அதற்கான பணிகளை மேற்கொண்ட போலீசாருக்கும், பிற துறையினருக்கும் நன்றி’ என, தெரிவித்துள்ளார்.