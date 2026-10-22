டில்லியில் 4 நடை மேம்பாலங்கள் ரூ.20 கோடியில் அமைக்க திட்டம்
டில்லியில் 4 நடை மேம்பாலங்கள் ரூ.20 கோடியில் அமைக்க திட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM
புதுடில்லி: டில்லியில், 20 கோடி ரூபாய் செலவில், மூன்று நடை மேம்பாலங்கள் மற்றும் ஒரு ஸ்கைவாக் நடை மேம்பாலம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
டில்லியில், டிரான்ஸ்-யமுனா பகுதியில் உள்ள ஷாதராவில், நந்த் நகரியில் மாவட்ட ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அருகிலுள்ள சாலைச் சந்திப்பில், ஒரு ஸ்கை வாக் நடை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான கட்டுமானப் பணிகளுக்கு 7.40 கோடி ரூபாயும், மின்சாரப் பணிகளுக்கு 66.48 லட்சம் ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்லி-பாவனா சாலையில் உள்ள ஷாபாத் டெய்ரி பகுதியில் உள்ள மேஜர் தீபக் தியாகி போக்குவரத்து சிக்னலுக்கு அருகிலும், ஜீவன் பார்க், ஏ-2 பிளாக் பேருந்து நிறுத்தம் அருகிலும், ஜனக்புரியில் உள்ள பங்க்கா சாலையில் மாதா சனன் தேவி மருத்துவமனைக்கு அருகிலும் மூன்று நடை மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
ஸ்கைவாக் திட்டத்தை எட்டு மாதங்களுக்குள் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும், மற்ற நடைமேம்பாலங்களை மூன்று மாதங்களுக்குள் கட்டி முடிக்க காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நடை மேம்பாலங்களில், பயணியர் மின்துாக்கிகள், நகரும் படிக்கட்டுகள் மற்றும் எல்.இ.டி., விளக்குகள் அமைக்கப்படவுள்ளன. மேலும், மேம்பாலங்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சீரமைத்தல், பாதிக்கப்பட்ட மேற்பரப்புகளை மீண்டும் பழைய நிலைக்குக் கொண்டுவருதல் மற்றும் அது தொடர்பான பிற கட்டுமானப் பணிகளும் இதில் அடங்கும்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், டில்லி அரசின் நடை மேம்பாலக் குழு, பொதுப்பணித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நகரின் முக்கியச் சாலைச் சந்திப்புகளில், எட்டு புதிய நடை மேம்பாலங்களைக் கட்டுவதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
புதிதாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட இடங்களில்,
வடமேற்கு டில்லியில் உள்ள மதுபன் சௌக், பாவானா சாலையில் உள்ள ஷபாத் டெய்ரி, ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு அருகிலுள்ள பெர் சராய் சந்தை மற்றும் ஓக்லா சப்ஜி மண்டிக்கு அருகிலுள்ள பகுதியிலும் நடை மேம்பாலம் அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், நகர்ப்புறத் திட்டமிடலில் நடை மேம்பாலங்கள் பெரிய அளவில் பயன் தருவதில்லை என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கனவே நடை மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்ட இடங்களில், மக்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்தாமல், சாலை வழியாகவே கடந்து செல்லும் நிலையே காணப்படுகிறது. எனவே, தரைமட்டத்திலான பாதசாரி கடக்கும் வசதிகளை அமைப்பதே சிறந்தது என்று, அவர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர்.