துப்பாக்கிகள், அபின் கடத்தல்: அமிர்தசரஸில் 4 பேர் சிக்கினர்
துப்பாக்கிகள், அபின் கடத்தல்: அமிர்தசரஸில் 4 பேர் சிக்கினர்
UPDATED : அக் 10, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 10, 2026 04:06 PM
சண்டிகர்: சட்டவிரோத ஆயுதம் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்த, நான்கு பேரை கைது செய்து, அதிநவீன எம் -16 ரக துப்பாக்கி, ஒன்பது கைத்துப்பாக்கிகள் மற்றும் 15 கிலோ அபின் ஆகியவற்றை பஞ்சாப் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
பஞ்சாப் டி.ஜி.பி., கவுரவ் யாதவ் கூறியதாவது:
அமிர்தசரஸ் புறநகர் போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், சட்டவிரோத ஆயுதம் மற்றும் போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்த நான்கு பேர் கைது செய்யபப்ட்டனர். அதிநவீன எம் - 16 ரக துப்பாக்கி, ஒன்பது கைத்துப்பாக்கிகள், 25 தோட்டாக்கள் மற்றும் 15 கிலோ அபின் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
வெளிநாட்டில் இருந்து இயங்கும் சர்வதேச கடத்தல் கும்பல்களுடன் நான்கு பேருக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் இருந்து துப்பாக்கிகள் மற்றும் போதைப் பொருட்களை சட்டவிரோதமாக கொள்முதல் செய்து, பஞ்சாப், ஹரியானா, டில்லி மற்றும் உத்தர பிரதேச மாநிலங்களில் விற்பனை செய்து வருவதை ஒப்புக் கொண்டனர்.
அமிர்தசரஸின் கரிண்டா மற்றும் லோபோக் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் நான்கு பேர் மீதும் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.