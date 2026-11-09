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ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கரில் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர். காரியாபந்த் மாவட்டத்தின் ராஜீம் பகுதியில் கார் தடுப்பணையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், இரு குழந்தைகளும், அவர்களின் பெற்றோரும் உயிரிழந்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து சடலங்களை மீட்டனர். உயிரிழந்தவர்கள் கணவர் சீத்தல் சாஹூ, மனைவி பாரதி மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகள் என தெரிய வந்தது. தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடுவதற்காக ராய்பூரிலிருந்து தங்களது சொந்த ஊருக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்தபோது இந்த விபத்து நேர்ந்துள்ளது.
தடுப்பணையில் கார் கவிழ்ந்து 2 குழந்தைகள் உள்பட 4 பேர் பலி; தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் சென்ற போது சோகம்
தடுப்பணையில் கார் கவிழ்ந்து 2 குழந்தைகள் உள்பட 4 பேர் பலி; தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் சென்ற போது சோகம்
ADDED : நவ 09, 2026 10:42 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:42 AM
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ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கரில் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர். காரியாபந்த் மாவட்டத்தின் ராஜீம் பகுதியில் கார் தடுப்பணையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், இரு குழந்தைகளும், அவர்களின் பெற்றோரும் உயிரிழந்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து சடலங்களை மீட்டனர். உயிரிழந்தவர்கள் கணவர் சீத்தல் சாஹூ, மனைவி பாரதி மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகள் என தெரிய வந்தது. தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடுவதற்காக ராய்பூரிலிருந்து தங்களது சொந்த ஊருக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்தபோது இந்த விபத்து நேர்ந்துள்ளது.